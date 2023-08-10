Чем это грозит: после перепланировки количество комнат часто указывают неправильно

При оценке недвижимого имущества оценщик обязан включать в оценочный акт текст объявления о продаже. Изучая объявления, Коха заметила, что продавцы указывают в объявлениях неправильное количество комнат. Вероятно, это происходит потому, что они не знают, что называется комнатой в юридическом смысле.

В действующем поcтановлении Министерства экономики и инфраструктуры от 2015 года «Требования к жилой площади» понятие комнаты определяется следующим образом: комната – часть жилого помещения, предназначенное для проживания, например, гостиная, спальня, детская, кабинет, столовая.

Это постановление гласит, что каждая жилая, рабочая и спальная площадь каждого жилого помещения должна быть не менее 8 м², расстояние между противоположными стенами должно быть не менее 2,4 м, а высота - не менее 2,5 м. В некоторых случаях допускается высота 2,3 м.

В помещении с наклонными потолками на мансардном этаже минимальная допустимая высота должна быть обеспечена не менее чем для половины площади помещения, при этом при расчете площади учитываются только те части помещения, где высота составляет не менее 1,6 метра. Помимо габаритов, также установлены требования к микроклимату в помещении, размерам дверей и окон, туалету и водопроводу.

Но, в практике оценщика замеры – это главное. Какие же ошибки допускают те, кто называют комнатой помещение, которое комнатой не является?

Кухня однокомнатной квартиры (площадью менее 8 м²) переоборудована в гостиную, а в бывшей кухне размещена мебель для спальни. Поскольку на основании действующих правил помещение площадью менее 8 м² нельзя назвать комнатой, а квартиру - двухкомнатной, она по-прежнему будет считаться однокомнатной квартирой.

В трехкомнатной квартире убраны все ненесущие перегородки, планировка изменена таким образом, что в квартире после ремонта появилась кухня-гостиная, а бывшая кухня стала называться спальней (площадь менее 8 м²). Квартиру называют двухкомнатной. Стены были утеплены изнутри, расстояние между противоположными стенами равно 2,5 и 2,3 метра. Поскольку по постановлению расстояние между противоположными стенами должно быть не менее 2,4 метра, а площадь – более 8 м², бывшую кухню нельзя назвать комнатой. Это не двухкомнатная, а однокомнатная квартира.