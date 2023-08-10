Школа Метскюла вернула бизнесмену большое пожертвование

Возвращение денег стало для предпринимателя неожиданностью. «Да, действительно, деньги вернули, - сказал Пруунсильд после проверки. - Я считаю это абсурдным. Я знаю, что школа согласилась на различные варианты, вплоть до отзыва исков. Сейчас это похоже на издевательство. Со следующего года для школы Метскюла будут выделены соответствующие пособия, и денег хватило бы на целый год работы».

Мэр волости Ляэнеранна Ингвар Сааре сообщил, что деньги действительно были переведены обратно в Пруунсильду. В конце июля Сааре сказал Postimees, что приятно, что кто-то решил поддержать школу, однако сеть муниципальных школ не может быть построена с такими надеждами. «Строить муниципальную школу на частные деньги нецелесообразно», - сказал Сааре.