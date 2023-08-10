Жилищные кредиты: июль закончился хорошо, но каков прогноз?

Согласно анализу портфеля жилищных кредитов Bigbank, в июле было заключено на 38% больше договоров о жилищном кредите, чем в предыдущем месяце, а средняя сумма кредита по новым договорам достигла 119 500 евро.
«Для Bigbank июль был самым успешным месяцем года с точки зрения покупателей жилья, которые дошли до этапа заключения сделки, количество подписанных договоров было почти в два раза больше, чем в январе. Количество новых ходатайств о кредите также увеличилось на 27%», - сказала руководитель Bigbank Eesti Йонна Пехтер.
«Такой рост позволяет нам прогнозировать, что покупатели жилья будут оставаться относительно активными в течение всего лета, а количество заключенных сделок может увеличиться еще больше, когда период отпусков закончится», - продолжила Пехтер.
Кроме того, она подтвердила, что проценты по жилищным кредитам в последние месяцы оставалась практически на одном уровне. «На фоне роста Euribor, банки снижали кредитную маржу, поэтому проценты по кредиту в целом не изменились», - сказала Пехтер.