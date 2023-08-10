Жилищные кредиты: июль закончился хорошо, но каков прогноз?

​«Для Bigbank июль был самым успешным месяцем года с точки зрения покупателей жилья, которые дошли до этапа заключения сделки, количество подписанных договоров было почти в два раза больше, чем в январе. Количество новых ходатайств о кредите также увеличилось на 27%», - сказала руководитель Bigbank Eesti Йонна Пехтер.

«Такой рост позволяет нам прогнозировать, что покупатели жилья будут оставаться относительно активными в течение всего лета, а количество заключенных сделок может увеличиться еще больше, когда период отпусков закончится», - продолжила Пехтер.