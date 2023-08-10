В Ласнамяэ вновь будут косить траву

«В некоторых местах участки нескошенной травы выглядят живописно и положительно сказываются как на людях, так и на природе. К сожалению, наряду с визуальной составляющей и сохранением природы необходимо думать и о безопасности жителей. К настоящему времени мы видим, что растительность достаточно восстановилась после засухи, чтобы вызывать опасения, поэтому мы и возобновляем покос», - сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

На следующей неделе в районе Ласнамяэ начнется покос травы. Приоритетными участками будут детские площадки и обочины тротуаров. Покос будет проводиться также в тех местах, где высокий уровень травы ограничивает видимость и может создать потенциально опасные ситуации при движении.

Районная управа обращает внимание на то, что в некоторых местах косить траву этим летом вообще не планируется, чтобы сохранить озеленение и более хрупкие виды растений. При этом состояние зеленых зон и парков будет отслеживаться, и при необходимости в график покоса будут включены новые участки.