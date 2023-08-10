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Незваные гости в ванной: спасателям пришлось вмешаться

Postimees
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Номер экстренной помощи 112 на автомобиле Спасательного департамента.
Номер экстренной помощи 112 на автомобиле Спасательного департамента. Фото: Tairo Lutter

За последние 24 часа спасатели Тартумаа получили несколько вызовов в связи со змеями, которые подобрались к людям ближе обычного.

Две змеи в ванной

10 августа в 1:17 спасатели были вызваны в деревню Аласоо, где в ванную комнату проникли две змеи. Спасатели поймали незваных гостей и вернули их на волю.

Змея в сауне

9 августа в 10:45 спасатели выехали на улицу Кирику в Калласте, где в сауну проникла змея, и человек запаниковал.

К моменту прибытия спасателей змея заползла обратно между половицами. Щель между полом и стеной спасатели закрыли куском доски, чтобы змея не смогла вернуться и напугать человека.

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