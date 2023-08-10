Незваные гости в ванной: спасателям пришлось вмешаться

Две змеи в ванной

10 августа в 1:17 спасатели были вызваны в деревню Аласоо, где в ванную комнату проникли две змеи. Спасатели поймали незваных гостей и вернули их на волю.

Змея в сауне

9 августа в 10:45 спасатели выехали на улицу Кирику в Калласте, где в сауну проникла змея, и человек запаниковал.