Незваные гости в ванной: спасателям пришлось вмешаться

За последние 24 часа спасатели Тартумаа получили несколько вызовов в связи со змеями, которые подобрались к людям ближе обычного.
Две змеи в ванной
10 августа в 1:17 спасатели были вызваны в деревню Аласоо, где в ванную комнату проникли две змеи. Спасатели поймали незваных гостей и вернули их на волю.
Змея в сауне
9 августа в 10:45 спасатели выехали на улицу Кирику в Калласте, где в сауну проникла змея, и человек запаниковал.
К моменту прибытия спасателей змея заползла обратно между половицами. Щель между полом и стеной спасатели закрыли куском доски, чтобы змея не смогла вернуться и напугать человека.