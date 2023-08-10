Для помощи взрослым с тяжелыми и глубокими нарушениями интеллекта будет создана новая услуга

Услуга дневного и недельного ухода направлена на людей с умеренной, тяжелой или глубокой умственной отсталостью, которым требуется высокий уровень ухода или присмотра (не менее 10 дней в месяц, 6 часов в день, 7 дней в неделю). В новых условиях эти люди смогут жить дома со своими близкими, пользуясь услугой специального ухода в соответствии со своими потребностями или потребностями своих близких. Цель услуги дневного и недельного ухода – обеспечить альтернативу стационарному дневному уходу, поддерживая при этом возможность близких работать и участвовать в жизни общества. Услугой можно пользоваться до 23 дней в месяц. Поставщик услуг должен предоставлять не менее одного куратора на 12 человек, в зависимости от потребностей людей их может быть больше.