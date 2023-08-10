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Правительство Эстонии одобрило обновленный госплан по энергетике и климату до 2030 года

BNS
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Eero Vabamägi

На сегодняшнем заседании правительство Эстонии утвердило обновленную рабочую версию государственного плана по энергетике и климату до 2030 года (REKK 2030) для представления в Европейскую комиссию.

Цель плана, который будет представлен Европейской комиссии в 2019 году, – предоставить населению Эстонии, предприятиям и другим странам-членам ЕС максимально точную информацию о том, как Эстония намерена достичь целей энергетической и климатической политики, согласованных с Евросоюзом.

Обновленная рабочая версия подготовлена на основе изменившихся с 2019 года связанных с государственными целями законодательных актов, документов о развитии, прогнозов и исследований.

В рабочей версии REKK 2030 выделено семь секторов: энергетика, транспорт, здания, сельское хозяйство, промышленные процессы, управление отходами, а также землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство. Для достижения обновленных целей и сокращения выбросов парниковых газов планируется осуществить 106 мероприятий.

Окончательный вариант обновленного плана по энергетике и климату должен быть представлен в Еврокомиссию до 30 июня 2024 года.

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