Правительство Эстонии одобрило обновленный госплан по энергетике и климату до 2030 года

Цель плана, который будет представлен Европейской комиссии в 2019 году, – предоставить населению Эстонии, предприятиям и другим странам-членам ЕС максимально точную информацию о том, как Эстония намерена достичь целей энергетической и климатической политики, согласованных с Евросоюзом.

Обновленная рабочая версия подготовлена на основе изменившихся с 2019 года связанных с государственными целями законодательных актов, документов о развитии, прогнозов и исследований.

В рабочей версии REKK 2030 выделено семь секторов: энергетика, транспорт, здания, сельское хозяйство, промышленные процессы, управление отходами, а также землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство. Для достижения обновленных целей и сокращения выбросов парниковых газов планируется осуществить 106 мероприятий.