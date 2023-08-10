Опрос: в Эстонии автовладельцы готовы платить за автомобиль значительно больше, чем жители Латвии и Литвы

«Возможно, это объясняется тем, что жители Эстонии склонны покупать более дорогие автомобили, чем их южные соседи. Опрос показал, что 29% жителей Эстонии готовы заплатить за свой следующий автомобиль более 20 000 евро, в то время как в Латвии и Литве эту сумму готовы заплатить 12% и 13% жителей соответственно, а большинство предпочло бы, чтобы их следующий автомобиль стоил менее 10 000 евро», – сказала Саар.

Выбор более дорогого автомобиля объясняется также тем, что 61% жителей Латвии и 68% жителей Литвы планируют в качестве следующей покупки приобрести подержанный автомобиль, в то время как среди жителей Эстонии подержанный автомобиль планируют купить 46% респондентов, т. е. покупка нового несколько предпочтительнее.

«26% жителей Эстонии планируют в качестве следующей покупки приобрести новый автомобиль, в то время как в Латвии 17%, а в Литве 12% опрошенных выбрали бы новый автомобиль», – добавила Саар.

Многие жители стран Балтии хотели бы приобрести электромобиль в какой-то момент в будущем: 21% жителей Эстонии планируют сделать это более чем через десять лет, а 19% считают, что пересядут на электромобиль через 6–9 лет. 42% респондентов считают, что никогда не будут владеть электромобилем. «Однако очень позитивным является тот факт, что 92% жителей Эстонии, уже владеющих электрическим или гибридным автомобилем, планируют в качестве следующей машины также приобрести экологически чистый автомобиль, что означает, что те, кто выбрал электрический или гибридный автомобиль, не вернутся к бензиновому или дизельному топливу», – сказала Саар.

В последние годы популярность электромобилей растет, на рынке появляются новые модели, расширяется инфраструктура зарядных станций.