Чт, 10.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Российским кинозрителям показывают пиратскую копию фильма «Барби»

Postimees
Facebook Twitter
Comments
«Барби».
«Барби». Фото: Freedom Finance

В российских кинотеатрах начался показ пиратской копии нашумевшего фильма «Барби», прерываемый рекламными паузами, пишет RTVI.

В прошлом году российская сеть кинотеатров разработала незаконную схему поставки западных фильмов в страну, несмотря на санкции. Для этого цифровые копии фильмов, показанных в Казахстане, получают через приложение для обмена сообщениями Telegram. Это делается без согласования с авторами фильмов.

Голливудские компании пытались положить конец русской пиратской сети, запрещая русским быть частью всемирного помешательства на «Барби» и «Оппенгеймере». Однако копия фильма «Барби», показанная на нелегальном стриминговом сайте, все равно добралась до кинотеатра под открытым небом в Тюмени, сообщает RTVI.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх