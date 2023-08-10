Российским кинозрителям показывают пиратскую копию фильма «Барби»

В прошлом году российская сеть кинотеатров разработала незаконную схему поставки западных фильмов в страну, несмотря на санкции. Для этого цифровые копии фильмов, показанных в Казахстане, получают через приложение для обмена сообщениями Telegram. Это делается без согласования с авторами фильмов.