Российским кинозрителям показывают пиратскую копию фильма «Барби»

В прошлом году российская сеть кинотеатров разработала незаконную схему поставки западных фильмов в страну, несмотря на санкции. Для этого цифровые копии фильмов, показанных в Казахстане, получают через приложение для обмена сообщениями Telegram. Это делается без согласования с авторами фильмов.
Голливудские компании пытались положить конец русской пиратской сети, запрещая русским быть частью всемирного помешательства на «Барби» и «Оппенгеймере». Однако копия фильма «Барби», показанная на нелегальном стриминговом сайте, все равно добралась до кинотеатра под открытым небом в Тюмени, сообщает RTVI.