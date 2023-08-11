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Жертвы передоза: инструкции к БАДам иногда вводят в заблуждение, а покупатель расплачивается здоровьем

Инна Мельникова
, cпортивный редактор
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Полки магазинов ломятся от БАДов, но употреблять их нужно очень осторожно и особенно внимательно изучать инструкции по применению. Иллюстративное фото.
Полки магазинов ломятся от БАДов, но употреблять их нужно очень осторожно и особенно внимательно изучать инструкции по применению. Иллюстративное фото. Фото: личный архив

Коллаген в последнее время получил огромную популярность – ему приписывают чудодейственные свойства вплоть до омоложения. На полках со спортивным питанием и прочими БАДами представлено как минимум несколько вариантов коллагена. Пьешь и молодеешь.

«Поскольку я достаточно серьезно занимаюсь спортом, то все свои пищевые добавки покупаю в специализированных магазинах, - рассказывает Светлана. – Дошла очередь и до коллагена – я долго удерживалась от покупки, думая, что это маркетинг, но решила попробовать».

Как говорит женщина, она очень серьезно подошла к выбору, остановилась на морском коллагене, достаточно дорогом: потому что считается лушим – больше 30 евро за 20 порций, то есть 240 граммов.

«Я очень редко читаю инструкции на эстонском языке, всегда предпочитаю язык оригинала, - продолжает Светлана. – Исключение – когда оригиналы заклеены эстонским текстом, не понимаю, зачем это делают. Итак, на банке на английском языке написано: «принимать 12 граммов разведенного в стакане воды порошка в день». Мерной ложечки в банке не оказалось и я, как человек дотошный, отмерила столовую ложку порошка и взвесила его – ровно 12 граммов».

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