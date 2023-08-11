Жертвы передоза: инструкции к БАДам иногда вводят в заблуждение, а покупатель расплачивается здоровьем

«Поскольку я достаточно серьезно занимаюсь спортом, то все свои пищевые добавки покупаю в специализированных магазинах, - рассказывает Светлана. – Дошла очередь и до коллагена – я долго удерживалась от покупки, думая, что это маркетинг, но решила попробовать».

Как говорит женщина, она очень серьезно подошла к выбору, остановилась на морском коллагене, достаточно дорогом: потому что считается лушим – больше 30 евро за 20 порций, то есть 240 граммов.