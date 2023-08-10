Правовая неразбериха: осужденный пожелал быть высланным в Россию

20 января прошлого года Вируский уездный суд признал гражданина России Владимира Маркова виновным в совершении кражи и грабежа и приговорил его к пяти годам и шести месяцам лишения свободы. Началом отбывания наказания суд назначил 24 ноября 2021 года, отбывает наказание Марков в Вируской тюрьме.

Марков подал в Вируский уездный суд ходатайство о его высылке в Россию. Он отметил, что его вид на жительство в Эстонии был аннулирован и адвокат объяснил ему, что его высылка возможна с разрешения суда, не дожидаясь досрочного освобождения.

В мае этого года Вируский уездный суд отказался рассматривать апелляцию заключенного, пояснив, что споры, связанные с высылкой, являются вопросами публичного права и относятся к компетенции административных судов. Тогда Марков подал апелляцию в Тартуский административный суд, который, однако, также отказался рассматривать дело. Административный суд передал апелляцию в Государственный суд, чтобы тот назначил компетентный суд для рассмотрения дела.