Телеканал «Дождь» обжалует решение латвийского суда

Скандал с телеканалом разгорелся в декабре прошлого года, когда в эфире «Дождя» ведущий Алексей Коростелев в эфире назвал армию России в Украине «нашей армией». При этом NEPLP указывал и на два других эпизода - когда на карте в эфире «Дождя» полуостров Крым был указан как часть России, а в одном из других выпусков прозвучала фраза: «Мы надеемся, что многим военнослужащим мы смогли помочь в том числе, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте».