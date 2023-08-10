Телеканал «Дождь» обжалует решение латвийского суда

Телеканал «Дождь» обжаловал неблагоприятное для себя решение Рижского городского суда Видземского предместья об аннулировании лицензии на вещание, и теперь дело будет рассматриваться Административным окружным судом.
Дата рассмотрения пока не назначена, передает RUS TVNET.
Ранее суд первой инстанции оставил в силе решение Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) об аннулировании лицензии.
«Дождь» подчеркивает, что NEPLP назвал телеканал «угрозой национальной безопасности», основываясь лишь на одном инциденте, упоминаемом в письме Службы государственной безопасности. Инцидент связан с высказыванием бывшего сотрудника телеканала в эфире, которое было опровергнуто и удалено, а сотрудник - уволен. СМИ не понимает, как «Дождь» может угрожать национальной безопасности, учитывая принятые меры.
«Не требуется юридического образования, чтобы заметить противоречия в решении суда. Суд указывает, что рассматривает только период деятельности "Дождя" в Латвии - с июля 2022 года. Однако в том же решении рассматриваются события, которые происходили с "Дождем" в 2017 году. Это только один пример», - указывает телеканал.
«Дождь» ценит поддержку гражданского общества Латвии, местных журналистов и негосударственных организаций, которые обеспокоены произошедшим и созданным прецедентом.
«Позиция регулятора угрожает свободе слова. В свою очередь, недавнее решение NEPLP наказать портал TVNET доказывает эти опасения. Оспаривая решение суда, мы хотим также выразить поддержку гражданскому обществу Латвии в борьбе за свободу слова и защиту независимых СМИ в демократическом обществе, в том числе во время войны», - поясняет «Дождь».
Напомним, что 4 июля Административный районный суд отклонил заявление «Дождя», оставив в силе решение NEPLP об аннулировании лицензии на вещание в Латвии.
Спустя некоторое время телеканал в своем Telegram написал, что продолжит обжаловать это решение во всех инстанциях - включая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Скандал с телеканалом разгорелся в декабре прошлого года, когда в эфире «Дождя» ведущий Алексей Коростелев в эфире назвал армию России в Украине «нашей армией». При этом NEPLP указывал и на два других эпизода - когда на карте в эфире «Дождя» полуостров Крым был указан как часть России, а в одном из других выпусков прозвучала фраза: «Мы надеемся, что многим военнослужащим мы смогли помочь в том числе, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте».
Позднее высказывание журналиста было опровергнуто и удалено, а сам Коростелев - уволен. Однако решение об аннулировании лицензии на вещание осталось в силе, а в июле Административный районный суд указал, что свободу слова можно ограничивать в определенных случаях, например, если нарушается запрет на выражение призыва, угрожающего национальной безопасности или общественному порядку или безопасности.