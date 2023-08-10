Отопительный сезон не за горами: цена на газ в Европе подскочила на 40%

В среду европейские цены на природный газ в моменте подскочили на 40%, а по итогам дня выросли на 27%, что вернуло опасения об энергетическом кризисе и инфляции в регионе. Однако несмотря на скачок, цена на природный газ продолжает оставаться почти в восемь раз ниже пикового показателя августа прошлого года.