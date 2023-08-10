Отопительный сезон не за горами: цена на газ в Европе подскочила на 40%

Причиной роста цен на европейские фьючерсы природного газа стало сообщение о том, что работники австралийских газовых заводов могут вскоре начать забастовку, тогда как уровень запасов газа в японских хранилищах находится на низком уровне, пишут «Деловые ведомости».
В среду европейские цены на природный газ в моменте подскочили на 40%, а по итогам дня выросли на 27%, что вернуло опасения об энергетическом кризисе и инфляции в регионе. Однако несмотря на скачок, цена на природный газ продолжает оставаться почти в восемь раз ниже пикового показателя августа прошлого года.
Нынешний рост цен на газ обусловлен возможными забастовками работников австралийских газовых заводов. Поскольку на долю этого сектора приходится до 12% мировых поставок сжиженного природного газа (СПГ), страхи докатились и до Европы, где еще свежи воспоминания энергетического кризиса прошлого года.