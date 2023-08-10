Проблемы психического здоровья в Эстонии: мужчины более склонны к самоубийству

По словам Ойдермаа, за последние годы значительно возросла общая осведомленность о психическом здоровье. По ее словам, заботиться о своем психическом здоровье и делиться трудностями считается более нормальным, чем когда-либо прежде.

«Однако страх и стыд, связанные с трудностями, рассмотрение болезней как слабости, ошибочное представление о том, что это проблемы, возникшие по собственной вине человека (особенно в части, касающейся зависимостей), чувство, что нельзя быть с человеком, у которого есть такие трудности - эти убеждения и соответствующее им поведение полностью заметны в обществе и влияют на существование людей», - объясняет Ойдермаа. Как молодым, так и пожилым людям все еще не хватает навыков влиять на собственные чувства и поддерживать других.

Доступность помощи – отдельная проблема. К психиатрам очень длинные очереди, и трудно получить услуги психотерапии, финансируемые из больничной кассы. «В настоящее время человеку трудно получить помощь психолога: длинные очереди, даже если ты платишь сам, а плата за сеанс выросла непропорционально высоко по сравнению с зарплатой большей части населения», - констатирует Кастепыльд-Тырс.

По словам Кастепыльд-Тырс, психологическая помощь должна быть многоуровневой и доступной для каждого человека, в том числе в финансовом плане. Под многоуровневым психологом подразумевается, что помощь предоставляется не только клиническим психологом, но также школьным и рабочим психологом.

Профилактика и раннее вмешательство имеют решающее значение. Однако для этого требуется помощь на разных уровнях. «В настоящее время ресурс ограничен, и помощь получают только те, чье состояние ухудшилось, или вообще никак не справляются», - признает Кастепыльд-Тырс.