Проблемы психического здоровья в Эстонии: мужчины более склонны к самоубийству

В этом году в Пярнуском уезде было зарегистрировано пять случаев самоубийства, три из которых были совершены мужчинами. В прошлом году девять жителей Пярнумаа покончили с собой, восемь из них мужчины. В 2021 году в результате самоубийства умерли 13 человек, из них десять - мужчины.
«Мужчины действительно более сколнны к самоубийству, это является фактом как в Эстонии, так и в других частях мира», - объясняет генеральный директор портала Peaasi и клинический психолог Анна-Кайса Ойдермаа. Хотя в последние годы тема психического здоровья для многих стала более привычной, по словам психолога, стигматизация не исчезла и затрагивает, в частности, мужчин. «Проблемы психического здоровья все еще могут ошибочно считаться признаком слабости, или можно столкнуться с убеждением, что, например, с депрессией нужно бороться самостоятельно», - говорит Ойдермаа.
Покончившие жизнь самоубийством в этом году были в возрасте 35-49 лет. Восемь из девяти самоубийств, совершенных в прошлом году, были старше 40 лет. Как обосновать такую статистику?
«Старшее поколение, выросшее в атмосфере того, что проблемы с психическим здоровьем - это что-то “странное”, продолжает испытывать дискомфорт при обращении за психологической помощью», - говорит клинический психолог Кайя Кастепыльд-Тырс. Она признает, что эстонцев десятилетиями приучали быть сильными, что автоматически означает, что психическое здоровье или проблемы в целом являются признаком слабости. Это не делает обращение за помощью легче.
Кастепыльд-Тырс кажется, что стигма по отношению к проблемам психического здоровья в целом значительно уменьшилась, но, к сожалению, не до такой степени, чтобы ее вообще не было. «Наше общество нуждается в “лечении” во многих аспектах: принятие других, понимание насилия и травмы как опыта, и это лишь некоторые из них», - считает она.
По словам Ойдермаа, за последние годы значительно возросла общая осведомленность о психическом здоровье. По ее словам, заботиться о своем психическом здоровье и делиться трудностями считается более нормальным, чем когда-либо прежде.
«Однако страх и стыд, связанные с трудностями, рассмотрение болезней как слабости, ошибочное представление о том, что это проблемы, возникшие по собственной вине человека (особенно в части, касающейся зависимостей), чувство, что нельзя быть с человеком, у которого есть такие трудности - эти убеждения и соответствующее им поведение полностью заметны в обществе и влияют на существование людей», - объясняет Ойдермаа. Как молодым, так и пожилым людям все еще не хватает навыков влиять на собственные чувства и поддерживать других.
Доступность помощи – отдельная проблема. К психиатрам очень длинные очереди, и трудно получить услуги психотерапии, финансируемые из больничной кассы. «В настоящее время человеку трудно получить помощь психолога: длинные очереди, даже если ты платишь сам, а плата за сеанс выросла непропорционально высоко по сравнению с зарплатой большей части населения», - констатирует Кастепыльд-Тырс.
По словам Кастепыльд-Тырс, психологическая помощь должна быть многоуровневой и доступной для каждого человека, в том числе в финансовом плане. Под многоуровневым психологом подразумевается, что помощь предоставляется не только клиническим психологом, но также школьным и рабочим психологом.
Профилактика и раннее вмешательство имеют решающее значение. Однако для этого требуется помощь на разных уровнях. «В настоящее время ресурс ограничен, и помощь получают только те, чье состояние ухудшилось, или вообще никак не справляются», - признает Кастепыльд-Тырс.
По словам Ойдермаа, трудности обращения за помощью могут быть разными. Например, одним из барьеров является незнание о нарушениях психического здоровья, затем уже упомянутая стигматизация, и в-третьих, неосведомленность об услугах.«У нас есть потенциал к развитию во всех этих областях, сейчас может быть трудно получить помощь как молодым, так и пожилым людям», - говорит Ойдермаа.