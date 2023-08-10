Футболист, с помощью эстонцев добравшийся до Москвы, сбежал из страны из-за атаки дронов

27-летний Норманн подписал контракт с российским клубом «Ростов» еще в 2019 году, но в августе 2021-го перебрался в английский «Норвич Сити» по договору аренды. Там он играл целый год, то есть тоже был в Англии, когда Россия начала захватническую войну на Украине.

В августе прошлого года срок договора аренды истек, и полузащитник собирался присоединиться к итальянскому клубу «Лечче», но трансфер погряз в бюрократических проволочках. В конце концов он попал в московское «Динамо».

Норманн выступал за российский столичный клуб весь прошлый сезон, но теперь, когда Украина усилила атаки беспилотников в Москве, он решил бежать из страны. Об этом российским новостным каналам сообщил главный тренер «Динамо» Павел Пивоваров, сообщают норвежские СМИ.

«Норманн направил заявление в «Ростов» и «Динамо» о расторжении контракта. Он ссылался на атаки дронов и утверждает, что покинул страну из соображений безопасности», — пояснил Пивоваров «Спорт-Экспрессу». Он добавил, что вместе с «Ростовом» они сейчас выясняют, можно ли применить правовые методы в отношении футболиста.

Поскольку после начала вторжения Норманн остался в составе российского клуба, ему запретили представлять сборную Норвегии. На данный момент он сыграл за свою национальную команду 12 игр и забил один гол.

Год назад Postimees писал, как бывшие футболисты сборной Эстонии Андрей Степанов и Евгений Новиков помогают легионерам попасть в Россию - даже после военного вторжения в Украину.

Степанов тогда подтвердил, что Норманн, который 12 раз представлял Норвегию на уровне сборной, уехал в Россию из-за большой зарплаты, которую ему не заплатили бы в другом месте.