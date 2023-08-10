Фонд дорожного страхования: проблема автохлама возникла в первую очередь из-за халатности государства

Фонд подчеркнул, что проблема зарегистрированных, но фактически не существующих автомобилей возникла в первую очередь из-за халатности государства, а не граждан. «Облагать налогом уже несуществующие автомобили в условиях, когда государство не смогло создать систему очистки авторегистра и надлежащей утилизации непригодных к эксплуатации машин, нецелесообразно», - пишет Министерству финансов председатель правления фонда Март Йессе в отзыве на законопроект об автомобильном налоге.

Как пояснил Йессе, проблема фантомных автомобилей во многом коренится как раз в отсутствии налога на автомобили и вытекающих из этого стимулов заставить владельца сдать автомобиль в утиль по истечении срока эксплуатации, как это предусмотрено Директивой Европейского союза об утилизации и вытекающим из нее местным законодательством.

Однако, по словам Йессе, в настоящее время ситуация в Эстонии дошла до того, что владельцы автомобилей после регистрации зачастую даже не знают о своем статусе, когда автомобиль передается, а его новый хозяин не регистрируется в качестве нового владельца - например, автомобиль приобретается с целью его разборки на запчасти.

Поэтому, как считает Йессе, есть основания полагать, что значительная часть из 300 000 автомобилей, регистрация которых приостановлена, физически уже не существует, но при этом осталась их запись в дорожном реестре.