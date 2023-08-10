По мнению Эстонского фонда дорожного страхования (LKF), государство могло бы автоматически вычеркивать из дорожного регистра автомобили с приостановленной регистрацией, или так называемый автохлам.
Фонд дорожного страхования: проблема автохлама возникла в первую очередь из-за халатности государства
Фонд подчеркнул, что проблема зарегистрированных, но фактически не существующих автомобилей возникла в первую очередь из-за халатности государства, а не граждан. «Облагать налогом уже несуществующие автомобили в условиях, когда государство не смогло создать систему очистки авторегистра и надлежащей утилизации непригодных к эксплуатации машин, нецелесообразно», - пишет Министерству финансов председатель правления фонда Март Йессе в отзыве на законопроект об автомобильном налоге.
Как пояснил Йессе, проблема фантомных автомобилей во многом коренится как раз в отсутствии налога на автомобили и вытекающих из этого стимулов заставить владельца сдать автомобиль в утиль по истечении срока эксплуатации, как это предусмотрено Директивой Европейского союза об утилизации и вытекающим из нее местным законодательством.
Однако, по словам Йессе, в настоящее время ситуация в Эстонии дошла до того, что владельцы автомобилей после регистрации зачастую даже не знают о своем статусе, когда автомобиль передается, а его новый хозяин не регистрируется в качестве нового владельца - например, автомобиль приобретается с целью его разборки на запчасти.
Поэтому, как считает Йессе, есть основания полагать, что значительная часть из 300 000 автомобилей, регистрация которых приостановлена, физически уже не существует, но при этом осталась их запись в дорожном реестре.
«Опыт работы фонда LKF с обязательным страхованием показывает, что лица, продавшие старое транспортное средство, зачастую по прошествии некоторого времени уже не знают, кому в итоге достался их автомобиль, поэтому у них нет возможности связаться с покупателем и завершить его передачу в авторегистре. Единственным выходом является временное снятие автомобиля с учета, которое по истечении двух лет автоматически приводит к приостановке регистрации транспортного средства», - советует Йессе.
Фонд LKF рекомендует применять налог на автомобили только к транспортным средствам с действующей регистрацией. «Мы считаем целесообразным, чтобы Министерство финансов в сотрудничестве с Министерством климата и Министерством экономики и коммуникаций пересмотрели бы правила временного снятия с учета и приостановки регистрации транспортных средств, чтобы в будущем избежать проблемы несуществующих, но зарегистрированных транспортных средств, в том числе и несправедливого применения налога на автомобили», - подчеркивает Йессе.
В то же время Эстонский Фонд дорожного страхования убежден, что разумно разработанный налог на автомобили будет способствовать не только расширению налоговой базы, но и достижению других общественно необходимых целей.
В середине июля Министерство финансов направило на согласование законопроект о введении налога на транспортные средства для значительной части эстонских автомобилей.
Согласно плану, налог на транспортные средства вступит в силу с 1 июля следующего года, а первый годовой налог должен быть уплачен в августе 2024 года, то есть, за полгода вперед.