Реновация детского сада в Таллинне обойдется в шесть миллионов евро

По словам вице-мэра Андрея Канте, реновация образовательных учреждений остается одним из важнейших приоритетов для Таллинна, важно создавать современную и способствующую развитию детей среду обучения.

«Хотя резкий рост цен на строительство, по понятным причинам, отразился на инвестициях города, в этом году начинается реновация четырех детских садов. Уже ведутся строительные работы в детских садах «Маазика», «Мяннику» и «Магдалеэна». Мы надеемся, что процесс госзакупок завершится успешно, и в этом году мы сможем начать работы в детском саду «Мяннимудила», - добавил Канте.

Старое здание детского сада «Магдалеэна» было снесено, поскольку построенный в 1964 году дом был амортизирован и не отвечал современным требованиям. На его месте будет построено двухэтажное здание, которое гармонично впишется в существующую среду. Арка главного входа и выходящие на улицу Асула овальные окна навеяны стилистикой улицы, где расположены жилые дома с аналогичным мотивом. В новом здании детского сада разместятся одна ясельная и пять детсадовских групп.

Директор детского сада «Магдалеэна» Элен Кыйма отметила, что новое здание значительно расширит возможности для занятий физкультурой и музыкой, а также для занятий по интересам.