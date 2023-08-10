Реновация детского сада в Таллинне обойдется в шесть миллионов евро

Сегодня был заложен краеугольный камень нового здания столичного детского сада «Магдалеэна» (Асула, 16). Строительство будет завершено в сентябре 2024 года, а общая стоимость проекта составит шесть миллионов евро.
По словам вице-мэра Андрея Канте, реновация образовательных учреждений остается одним из важнейших приоритетов для Таллинна, важно создавать современную и способствующую развитию детей среду обучения.
«Хотя резкий рост цен на строительство, по понятным причинам, отразился на инвестициях города, в этом году начинается реновация четырех детских садов. Уже ведутся строительные работы в детских садах «Маазика», «Мяннику» и «Магдалеэна». Мы надеемся, что процесс госзакупок завершится успешно, и в этом году мы сможем начать работы в детском саду «Мяннимудила», - добавил Канте.
Старое здание детского сада «Магдалеэна» было снесено, поскольку построенный в 1964 году дом был амортизирован и не отвечал современным требованиям. На его месте будет построено двухэтажное здание, которое гармонично впишется в существующую среду. Арка главного входа и выходящие на улицу Асула овальные окна навеяны стилистикой улицы, где расположены жилые дома с аналогичным мотивом. В новом здании детского сада разместятся одна ясельная и пять детсадовских групп.
Директор детского сада «Магдалеэна» Элен Кыйма отметила, что новое здание значительно расширит возможности для занятий физкультурой и музыкой, а также для занятий по интересам.
«Новый детский сад предложит детям ряд замечательных возможностей – тут будет учебный огород, уроки кулинарии на учебной кухне, занятия искусством в творческой комнате. Современная и многосторонняя учебная среда, а также мотивирующая обстановка для персонала детского сада будут способствовать тому, чтобы обеспечить детям лучшее образование и счастливое детство в садике», - добавила она.
Новое здание будет состоять из трех частей: помещения для групп, залы и учебная зона. Центральная часть здания, где разместятся залы, будет возвышаться на фоне других частей, что оживит общий облик здания. Вход для детей будет расположен со стороны двора с просторной террасой.
Несущие наружные стены здания частично планируется выполнить из сборных трехслойных сэндвич-панелей, и местами - из бетона с утеплителем и c облицовочными панелями. На плоской крыше предусмотрены солнечные батареи.
Новое здание детского сада «Магдалеэна» спроектировано компаниями Projektibüroo OÜ и Enska OÜ. Строительством займется OÜ Vanalinna Ehitus, строительный надзор будет осуществлять Tallinna Linnaehituse AS. Открытие нового здания запланировано на сентябрь 2024 года.