В студии Postimees Артур Аукон: как сделать финансирование канцелярии президента прозрачным?

- Бывший политик Игорь Грязин предложил такую схему финансирования президентской канцелярии: президент просто раз в год называет коалиции сумму, которая ему будет нужна на следующий год, и коалиция, не задавая ни одного вопроса, включает ее в госбюджет, поскольку исходит из того, что президент точно не попросит лишнего. Стоит ли согласиться с Игорем Грязиным, или, может быть, стоить ввести какой-то фиксированный коэффициент, который применялся бы к полному объему госбюджета? Есть ли еще какие-то способы сделать так, чтобы торгов по этой теме просто не могло возникнуть?

- Деуптат Рийгикогу от соцдемов Эдуард Одинец считает, что сейчас самое время задуматься о передаче парламенту - как высшему органу власти - прав и полномочий формирования бюджетов конституционных институтов. Это означало бы, что уже на стадии составления бюджетов этих институтов у Рийгикогу была бы ведущая роль, то есть не министр финансов и канцлеры его министерства в стенах своего ведомства занимались бы этим вопросом, а, допустим, финансовая комиссия парламента, где есть представители всех фракций, сама генерировала бы соответствующие предложения. Перспективна ли эта идея?

- Март Хельме, один из лидеров партии EKRE, комментируя скандал, сказал, что Эстония показала себя банановой республикой в составе ЕС. Насколько в действительности скажется эта история на международной репутации Эстонии? Эстонию часто ставят в пример одной из самых эффективных демократий в Европе, чуть ли не более стабильной, чем в ведущих странах Запада; не обрушили ли мы сейчас свои позиции настолько, что нас начнут рассматривать в одной упряжке с теми постсоциалистическими странами Центральной и Восточной Европы, где, как часто говорится, высок уровень кумовства и коррупции?