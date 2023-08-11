В студии Postimees Артур Аукон: как сделать финансирование канцелярии президента прозрачным?

В начале августа между правительством и президентской канцелярией вспыхнула ссора. Президент подверг критике автоналог, после этого из лагеря правительства прозвучали утверждения, что будто бы канцелярия президента увязывала вопрос провозглашения главой государства законов с тем, будет ли канцелярия получать из госбюджета желаемое финансирование. О том, кто больше похож в этой истории на правых, а кто - на виноватых, и почему вообще такие истории возможны, ведущий студии Postimees в 13.00 поговорит с журналистом «Радио 4» Артуром Ауконом.
- Бывший политик Игорь Грязин предложил такую схему финансирования президентской канцелярии: президент просто раз в год называет коалиции сумму, которая ему будет нужна на следующий год, и коалиция, не задавая ни одного вопроса, включает ее в госбюджет, поскольку исходит из того, что президент точно не попросит лишнего. Стоит ли согласиться с Игорем Грязиным, или, может быть, стоить ввести какой-то фиксированный коэффициент, который применялся бы к полному объему госбюджета? Есть ли еще какие-то способы сделать так, чтобы торгов по этой теме просто не могло возникнуть?
- Деуптат Рийгикогу от соцдемов Эдуард Одинец считает, что сейчас самое время задуматься о передаче парламенту - как высшему органу власти - прав и полномочий формирования бюджетов конституционных институтов. Это означало бы, что уже на стадии составления бюджетов этих институтов у Рийгикогу была бы ведущая роль, то есть не министр финансов и канцлеры его министерства в стенах своего ведомства занимались бы этим вопросом, а, допустим, финансовая комиссия парламента, где есть представители всех фракций, сама генерировала бы соответствующие предложения. Перспективна ли эта идея?
- Март Хельме, один из лидеров партии EKRE, комментируя скандал, сказал, что Эстония показала себя банановой республикой в составе ЕС. Насколько в действительности скажется эта история на международной репутации Эстонии? Эстонию часто ставят в пример одной из самых эффективных демократий в Европе, чуть ли не более стабильной, чем в ведущих странах Запада; не обрушили ли мы сейчас свои позиции настолько, что нас начнут рассматривать в одной упряжке с теми постсоциалистическими странами Центральной и Восточной Европы, где, как часто говорится, высок уровень кумовства и коррупции?
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