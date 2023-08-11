Журналист Артур Аукон: в Эстонии ежегодно индексируют пенсии, то же надо делать и с бюджетом канцелярии президента

- Ложечки найдутся, но и осадочек непременно останется
- В стране одноклассников чиновники обречены сбиваться на неформальное общение
- Как и для расходов на оборону, для финансирования институтов власти нужен четкий коэффициент
В начале августа между правительством и президентской канцелярией вспыхнула ссора. Президент подверг критике автоналог, после этого из лагеря правительства прозвучали утверждения, что будто бы канцелярия президента увязывала вопрос провозглашения главой государства законов с тем, будет ли канцелярия получать из госбюджета желаемое финансирование. О том, кто больше похож в этой истории на правых, а кто - на виноватых, и почему вообще такие истории возможны, в студии Postimees порассуждал журналист «Радио 4» Артур Аукон.