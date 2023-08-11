Журналист Артур Аукон: в Эстонии ежегодно индексируют пенсии, то же надо делать и с бюджетом канцелярии президента

Президент тогда заметил, что все это не очень по правилам, что это выглядит очень сомнительной практикой и что ему не очень хочется такое видеть. И тут Март Вырклаэв и его Министерство финансов выходят с проектом нового автоналога. Президент сразу сказал, что из этого проекта очень сложно что-либо понять, например, понять то, зачем этот налог вообще нужен.

Через день на пресс-конференции правительства у министров спросили, что они думают о критике из уст президента, и последовал ответ, что если президенту что-то непонятно, он знает, куда можно обратиться…

- Это сказал ведь сам Вырклаэв…

- Да. И эта возникшая пикировка тоже выглядела не особенно красиво. Это было похоже на то, что правительство пытается дать понять президенту, что не надо лезть в налоговые вопросы, поскольку это не входит в его прямые обязанности. А президент, чувствуя себя кем-то вроде «отца нации» и вспоминая о действиях некоторых из своих предшественников, прежде всего - первого после восстановления независимости президента Эстонии Леннарта Мери, пытается указывать этическую дорогу нерадивым политикам.