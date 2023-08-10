Депутат от «Ээсти 200» выступил за отказ от годового автомобильного налога

Уйбо сообщил, что на заседании парламентской фракции «Ээсти 200» в среду обсуждалось опубликованное Министерством финансов намерение о разработке законопроекта об автомобильном налоге. Хотя партия пока не заняла официальной позиции по этому вопросу, Уйбо вместе с рабочей группой, состоящей из экспертов, не считает ежегодный налог справедливым.

«Лично я считаю, что от этого ежегодного налога нужно вообще отказаться, что мы должны ограничиться разовым регистрационным сбором», - заявил он.