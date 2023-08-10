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Депутат от «Ээсти 200» выступил за отказ от годового автомобильного налога

rus.postimees.ee
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Пробка в Таллинне. Иллюстративный снимок.
Пробка в Таллинне. Иллюстративный снимок. Фото: Toomas Huik

По мнению члена экономической комиссии Рийгикогу Тоомаса Уйбо (входящая в правительство партия «Ээсти 200»), налог на автомобили следует ввести только в виде разового регистрационного сбора, а ежегодный налог был бы наказанием для населения, пишет Rus.ERR.

Уйбо сообщил, что на заседании парламентской фракции «Ээсти 200» в среду обсуждалось опубликованное Министерством финансов намерение о разработке законопроекта об автомобильном налоге. Хотя партия пока не заняла официальной позиции по этому вопросу, Уйбо вместе с рабочей группой, состоящей из экспертов, не считает ежегодный налог справедливым.

«Лично я считаю, что от этого ежегодного налога нужно вообще отказаться, что мы должны ограничиться разовым регистрационным сбором», - заявил он.

Уйбо подчеркнул, что партия пока не заняла официальной позиции, и идеи, появившиеся в ходе заседания, будут представлены партнерам по коалиции.

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