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Эстонская команда привезла с ЧМ по необычному виду спорта бронзовые медали

rus.postimees.ee
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Фото: Eesti Mölkky Klubide Liit

С 4 по 6 августа в Хювинкяя (Финляндия) состоялся 18-й чемпионат мира по спортивной игре Mölkky, сообщает Союз клубов Mölkky Эстонии.

Mölkky — финская метательная игра, изобретенная компанией Lahden Paikka в 1996 году. Она напоминает kyykkä, многовековую метательную игру с карельскими корнями. Однако Mölkky не требует такой большой физической силы, как kyykkä, и больше подходит для всех, независимо от возраста и физического состояния. Сейчас игра быстрыми темпами набирает популярность во всем мире.

В чемпионате мира участвовало 19 стран, представленных 176 командами по четыре человека. Эстонская команда в составе Аарне Каубера, Марко Рийу, Вахура Кылварта и Мярта Нийнемяги завоевала почетное третье место!

В крупном соревновании с участием более 700 спортсменов напряжения, слез и радости хватило на три долгих соревновательных дня, а команды съехались со всех уголков мира от Америки до Австралии. Титул чемпиона мира второй год подряд завоевывает Финляндия.

Следующий чемпионат мира пройдет 23-25 ​​августа 2024 года в городе Хакодате, Япония, где ожидается участие около 380 команд.

Подробная информация находится ЗДЕСЬ.

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