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Кто и зачем ездит из Эстонии в Россию

Россия ввела электронные визы для жителей Эстонии
, журналист
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Погранчник РФ смотрит в сторону Эстонии, пока люди ждут в очереди въезд в Россию через реку Нарова на мосту между Нарвой и Ивангородом, сентябрь 2022 года.
Погранчник РФ смотрит в сторону Эстонии, пока люди ждут в очереди въезд в Россию через реку Нарова на мосту между Нарвой и Ивангородом, сентябрь 2022 года. Фото: REUTERS / Janis Laizans

Эстония является одним из лидеров в ЕС по количеству жителей, которые ездят в Россию. С первого августа власти РФ возобновили выдачу электронных виз для иностранцев. Rus.Postimees поговорил с теми, кто ездит в РФ, о том, зачем они это делают, что думают о предостережениях властей насчет поездок в РФ и чего опасаются на самом деле.

Несмотря на небывалый со времен СССР кризис в отношениях Москвы с западными странами, полномасштабную войну в Европе и беспрецедентное санкционное давление на Россию, обычные люди продолжают активно перемещаться через российско-эстонскую границу. В первом полугодии 2023 года количество иностранцев, которые едут в Россию, выросло почти в полтора раза по сравнению с тем же периодом 2022 года.

В январе-июне текущего года граждане ЕС пересекли границу России 251,6 тыс. раз. Год назад таких визитов было зафиксировано 176,5 тыс., сообщает РБК со ссылкой на данные ФСБ, в чьем подчинении находятся российские пограничники.

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