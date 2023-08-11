Кто и зачем ездит из Эстонии в Россию

Погранчник РФ смотрит в сторону Эстонии, пока люди ждут в очереди въезд в Россию через реку Нарова на мосту между Нарвой и Ивангородом, сентябрь 2022 года.

Эстония является одним из лидеров в ЕС по количеству жителей, которые ездят в Россию. С первого августа власти РФ возобновили выдачу электронных виз для иностранцев. Rus.Postimees поговорил с теми, кто ездит в РФ, о том, зачем они это делают, что думают о предостережениях властей насчет поездок в РФ и чего опасаются на самом деле.