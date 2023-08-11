Эстония является одним из лидеров в ЕС по количеству жителей, которые ездят в Россию. С первого августа власти РФ возобновили выдачу электронных виз для иностранцев. Rus.Postimees поговорил с теми, кто ездит в РФ, о том, зачем они это делают, что думают о предостережениях властей насчет поездок в РФ и чего опасаются на самом деле.
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Кто и зачем ездит из Эстонии в Россию
Россия ввела электронные визы для жителей Эстонии
Несмотря на небывалый со времен СССР кризис в отношениях Москвы с западными странами, полномасштабную войну в Европе и беспрецедентное санкционное давление на Россию, обычные люди продолжают активно перемещаться через российско-эстонскую границу. В первом полугодии 2023 года количество иностранцев, которые едут в Россию, выросло почти в полтора раза по сравнению с тем же периодом 2022 года.