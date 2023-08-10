Июль стал самым жарким месяцем за всю историю Земли

Средняя температура воздуха на Земле в июле 2023 года стала выше на 0,33 градуса по Цельсию, чем в предыдущий рекордный месяц, июль 2019 года, когда средняя глобальная температура была зафиксирована на уровне 16,63 градуса, сообщает служба.

Из-за аномальной жары и лесных пожаров на земном шаре средняя температура воздуха была в этом июле на 0,72 градуса выше, чем средняя июльская температура за последние десятилетия, с 1991 по 2020 годы.

С конца XIX века глобальное потепление повысило среднюю температуру Земли на 1,2 градуса, основная причина – сжигание ископаемого топлива, что привело к более жарким погодам, а также к тому, что они стали чаще и продолжительнее. В то же время усилились и многие другие экстремальные погодные явления и стихийные бедствия, такие как ураганы и наводнения.