Мировые цены на рис подскочили почти до 12-летнего максимума

Индекс цен на рис Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) вырос на 2,8% в июле до 129,7 пункта, самого высокого значения с сентября 2011 года. За год индекс вырос на 19,7%. Самый резкий рост цен на рис произошел в Таиланде.