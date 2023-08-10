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Мировые цены на рис подскочили почти до 12-летнего максимума

rus.postimees.ee
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Рисовые поля.
Рисовые поля. Фото: NARENDRA SHRESTHA

По данным продовольственного агентства ООН, цены на рис выросли до самого высокого уровня почти за 12 лет, пишет dv.ee.

Индекс цен на рис Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) вырос на 2,8% в июле до 129,7 пункта, самого высокого значения с сентября 2011 года. За год индекс вырос на 19,7%. Самый резкий рост цен на рис произошел в Таиланде.

По данным агентства, среди причин столь резкого роста цен – запрет Индии на экспорт риса и неблагоприятные погодные условия.

Читайте подробнее на dv.ee.

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