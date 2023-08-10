Сводка происшествий ⟩ Загоревшийся троллейбус, кража автомобиля, две змеи в ванной

9 августа в полицию поступило сообщение о краже не менее 150 литров дизельного топлива из топливного бака экскаватора одной из компаний в деревне Линдметса на Сааремаа. Ущерб от кражи составляет не менее 230 евро.

Мошенничество

9 августа было возбуждено уголовное дело по заявлению жителя города Валгамаа, которому в начале июня позвонил человек, представившийся сотрудником компании Tele2, и сообщил, что его почтовый ящик взломан, и предложил сменить пароль. Сотрудник Tele2 сообщил, что он также отправит письмо в SEB Bank, чтобы проверить, не было ли подозрительной активности. Затем мужчине позвонил человек, представившийся сотрудником SEB Bank, и сообщил, что на его имя были оформлены кредиты в пяти разных банках. Мужчине было рекомендовано расторгнуть кредитные договоры и предложено подтвердить свою заявку с помощью Smart ID. Затем мужчина обнаружил, что на его имя открыты счета в разных банках и с ними заключены кредитные договоры. Ущерб от мошенничества составил 13 215 евро.