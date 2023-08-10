Сводка происшествий ⟩ Загоревшийся троллейбус, кража автомобиля, две змеи в ванной

Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за прошедшие пару дней сообщил, что восьмого августа из квартиры на улице Вахтра в Кохтла-Ярве были похищены ключи от автомобиля, затем исчез и сам легковой автомобиль. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил, что 10 августа в ванную комнату одного из домов в деревне Аласоо волости Пейпсияэре (Тартумаа) забрались змеи.
Насилие
9 августа в волости Йыэлахтме мужчина избил свою 47-летнюю сожительницу.
9 августа в полицию поступило сообщение, что в Тарту 24-летняя женщина напала на 32-летнюю, находившуюся в том же автомобиле.
В ночь на 10 августа в Тарту 39-летний мужчина избил своего брата. Пострадавший был осмотрен скорой помощью, а 39-летний мужчина был задержан полицией в качестве подозреваемого.
В полицию поступило сообщение, что 9 августа в квартире на улице Салу в Кохтла-Ярве произошла потасовка между 57-летним мужчиной и его пожилой матерью, в результате которой пожилая женщина упала и получила травмы. Состояние пожилой женщины было проверено медиками, и в стационарном лечении она не нуждалась. Полиция задержала мужчину как подозреваемого в совершении преступления.
9 августа в полицию поступил вызов с улицы Э. Вильде в Нарва-Йыэсуу, где 21-летний мужчина избил своего пожилого отца. Полиция задержала нападавшего в качестве подозреваемого.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кража
4 августа в полицию поступило заявление о краже велосипеда Merida Crossway 20 с улицы Пикк в Тарту. В результате кражи был нанесен ущерб в размере 212 евро.
В полицию поступило сообщение, что 8 августа из квартиры на улице Вахтра в Кохтла-Ярве были похищены ключи от автомобиля, а затем и легковой автомобиль Volvo s60. Ущерб от кражи составил 1 500 евро.
8 августа из фургона Ford Transit, припаркованного на Таллиннском шоссе в Нарве, были похищены инструменты. Ущерб от кражи составил 1 300 евро.
9 августа в полицию поступило сообщение о краже не менее 150 литров дизельного топлива из топливного бака экскаватора одной из компаний в деревне Линдметса на Сааремаа. Ущерб от кражи составляет не менее 230 евро.
Мошенничество
9 августа было возбуждено уголовное дело по заявлению жителя города Валгамаа, которому в начале июня позвонил человек, представившийся сотрудником компании Tele2, и сообщил, что его почтовый ящик взломан, и предложил сменить пароль. Сотрудник Tele2 сообщил, что он также отправит письмо в SEB Bank, чтобы проверить, не было ли подозрительной активности. Затем мужчине позвонил человек, представившийся сотрудником SEB Bank, и сообщил, что на его имя были оформлены кредиты в пяти разных банках. Мужчине было рекомендовано расторгнуть кредитные договоры и предложено подтвердить свою заявку с помощью Smart ID. Затем мужчина обнаружил, что на его имя открыты счета в разных банках и с ними заключены кредитные договоры. Ущерб от мошенничества составил 13 215 евро.
8 августа в полицию обратилась женщина, которой позвонили с латвийского номера. Звонивший человек рассказал о криптовалютных транзакциях, происходящих на ее счете, за которые, по словам звонившего, должен быть уплачен налог. Женщине предложили возможность уклониться от них. Для этого она должна была ввести свои PIN-коды в заранее оговоренном месте. После этого женщина обнаружила, что с ее счета было снято 9 650 евро. Подробности мошенничества выясняются полицией в рамках уголовного дела.
9 августа в полицию поступило сообщение, что жительница Пярнумаа нашла в социальной сети Facebook объявление о продаже щенка той-пуделя и заплатила продавцу 2 100 евро за щенка. Щенка она не получила, уплаченные деньги ей не были возвращены, связаться с продавцом она больше не может.
Пожар
10 августа в 02:23 в Центр тревоги поступило сообщение, что в квартире на улице Копли в Пыхья-Таллинне сработал датчик дыма, и лестничная клетка заполнена дымом. На стук в дверь никто не открыл. В 02:27 прибыли спасатели, и, к счастью, дверь открыл жилец. Спасатели увидели, что горела еда, которую хозяин уже пытался потушить. Спасатели оказали помощь в тушении и проветрили квартиру. Оказалось, что хозяин квартиры употребил алкоголь и уснул во время приготовления пищи. Кроме того, он оставил на плите пластиковый тостер, который расплавился.
10 августа в 06:09 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании колеса троллейбуса в Кристийне на бульваре Сыпрузе. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые потушили открытое пламя с помощью огнетушителя, но пожар продолжался. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что сработал и перегрелся тормоз переднего левого колеса троллейбуса, в результате чего загорелась шина. По просьбе техника TLT тормозной суппорт был охлажден водой, и техник организовал отбуксировку троллейбуса от остановки.
9 августа в 14:49 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Саунакиви-теэ в деревне Перятси в Нарва-Йыэсуу горит большое количество травы. Прибывшие силламяэские спасатели установили, что горел участок размером 10х3 метра. К месту пожара нельзя было подъехать на автомобиле, поэтому для подъезда использовался квадроцикл. Спасатели приступили к тушению пожара и к 15:52 он был потушен.
ДТП
9 августа в 14:59 спасатели выехали на место ДТП на улице Лахе в Хаапсалу. В результате столкновения двух легковых автомобилей произошла утечка жидкости, был поврежден дорожный знак, проезжая часть была завалена деталями автомобилей. К счастью, люди не пострадали. Спасатели сняли с автомобилей клеммы аккумуляторов, чтобы исключить возможность возгорания, и очистили дорогу от мусора и деталей.
Прочее
9 августа в 10:45 спасатели выехали на улицу Кирику в городе Калласте волости Пейпсияэре, где в сауну проникла змея, а человек был в панике. Когда спасатели прибыли на место, уж уже уползал обратно между половицами. Спасатели с помощью куска доски закрыли щель между полом и стеной, чтобы змея не смогла вернуться и напугать человека.
10 августа в 1:17 ночи в ванную комнату одного из домов в деревне Аласоо волости Пейпсияэре (Тартумаа) забрались змеи. Спасатели поймали двух ужей и вывезли их на природу.