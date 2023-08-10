Основатель «Яндекса» Аркадий Волож выступил против войны в Украине. Повлияет ли это на судьбу компании?

«Я категорически против варварского вторжения России в Украину, где у меня, как и у многих, есть друзья и родственники. Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы», - сказано в заявлении Воложа (имеется в распоряжении Би-би-си).

По словам бизнесмена, несмотря на то, что он с 2014 года не живет в России, он понимает, что и на нем «есть доля ответственности за действия страны».

«Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути. Я против войны», - подчеркнул Волож.

Как отмечается в заявлении бизнесмена, за последний год ему «задавали много вопросов, и особенно много их появилось на этой неделе».

Действительно, с начала войны в Украине Волож подвергался критике за отсутствие четкой позиции о российском вторжении. Новая волна критики обрушилась на него в конце прошлой недели, когда журналисты обнаружили, что в биографии на своем личном сайте Волож назвал себя «родившимся в Казахстане израильским предпринимателем», никак не упомянув Россию, где он жил и вел бизнес.