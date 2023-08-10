В больнице скончался участник триатлона IRONMAN Tallinn

«Сообщаем с глубокой грустью, что скончался участник проходившего в воскресенье в Таллинне чемпионата Европы IRONMAN 70.3», – написали организаторы в Facebook.

«На этапе заплыва охранники заметили, что один спортсмен нуждается в медицинской помощи, они сразу же оказали ее ему. Спортсмена доставили в ближайшую больницу. В последние дни его состояние ухудшилось и, несмотря на усилия врачей и медперсонала, он умер», – рассказали они.