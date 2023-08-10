Эстонский стартап Fudy вышел на рынок Финляндии

Известное широкой публике в основном как IT-платформа для заказа еды предприятие Fudy свое будущее связывает с бизнес-клиентами. Весной компания запустила в финских ресторанах схему с использованием QR-кода, значительно упрощающую заказ на месте.
Программный продукт, разработанный в Эстонии, планируется сначала внедрить в Хельсинки и его окрестностях.
По словам одного из основателей Fudy Вильяма Пыдра, с самого начала компания хотела стать более крупным партнером для ресторанов, нежели просто зарабатывать на комиссии. «Первым шагом была курьерская услуга по разумной цене. Наша следующая бизнес-вертикаль – продукт с QR-кодом, помогающий быстро совершить заказ на месте в ресторане и эффективно управлять операционной стороной. В Эстонии мы быстро достигли успеха в этом, и рестораны объединяются каждую неделю, поэтому для роста было логично выйти на рынок близлежащих стран», - объяснил Пыдра финскую экспансию Fudy.
Первым общепитом, начавшим использовать схему с QR-кодом Fudy в Хельсинки, стал ресторан японской кухни Tokumaru. По словам владельца популярной в Эстонии сети ресторанов Дайго Такаги, внедрение решения Fudy в Финляндии было лишь вопросом времени. «Система QR-кодов делает процесс заказа более плавным и удобным для клиента, помогает избежать очередей и позволяет мгновенно оплатить еду. Нет телефонной игры между несколькими людьми, и информация поступает прямо на кухню по наиболее оптимальному пути. Так, персонал в зале может предложить клиентам более вдумчивое и приятное обслуживание», - объяснил Такаги важность новой схемы. «Мы внедрили систему QR-кода во всех наших ресторанах, но всегда остается возможность заказать еду по старинке, то есть через официанта».
«Удивительно, но эстонцы сначала были немного робкими».
Помимо Tokumaru, продукт Fudy используется и в MissBowl в Хельсинки, и список ресторанов постоянно пополняется. По словам Вильяма Пыдра, интересно также посмотреть, как воспримут новую систему северные соседи. «Удивительно, но эстонцы сначала были немного робкими», - сказал Пыдра.
Если просмотр меню с помощью QR-кода за границей уже обычное дело, поскольку систему начали активно использовать во времена корона-кризиса, то в Эстонии заказ с помощью кода поначалу казался странным. «Однако, если вы попробуете один раз, то убедитесь, насколько все просто на самом деле и насколько быстро можно сделать заказ», - сказал Пыдра.
Решение Fudy с QR-кодом Dine-in Order & Pay – это в первую очередь продукт для ресторанов, позволяющий быстрее совершать заказы на месте. Клиент сканирует код на столе, выбирает еду и напитки из открывшегося меню и оплачивает выбранное. Далее заказ попадает на кухню, и официант может начинать заниматься напитками. Оплатить заказ можно по банковской ссылке, а также с помощью Google Pay и Apple Pay, также можно оставить чаевые в телефоне.
Fudy – это базирубщаяся на эстонском капитале пищевая технологическая компания, предлагающая ресторанам услуги по доставке еды, а также решения по управлению заказами на месте и по автоматизации процессов. На сегодняшний день к Fudy присоединилось свыше 600 ресторанов. Помимо Хельсинки, Fudy помогает c удобcтвом наслаждаться вкусной едой в Таллинне, Тарту, Пярну, Курессааре, Вильянди, Нарве и Йыхви.