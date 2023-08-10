Эстонский стартап Fudy вышел на рынок Финляндии

Помимо Tokumaru, продукт Fudy используется и в MissBowl в Хельсинки, и список ресторанов постоянно пополняется. По словам Вильяма Пыдра, интересно также посмотреть, как воспримут новую систему северные соседи. «Удивительно, но эстонцы сначала были немного робкими», - сказал Пыдра.

Если просмотр меню с помощью QR-кода за границей уже обычное дело, поскольку систему начали активно использовать во времена корона-кризиса, то в Эстонии заказ с помощью кода поначалу казался странным. «Однако, если вы попробуете один раз, то убедитесь, насколько все просто на самом деле и насколько быстро можно сделать заказ», - сказал Пыдра.

Решение Fudy с QR-кодом Dine-in Order & Pay – это в первую очередь продукт для ресторанов, позволяющий быстрее совершать заказы на месте. Клиент сканирует код на столе, выбирает еду и напитки из открывшегося меню и оплачивает выбранное. Далее заказ попадает на кухню, и официант может начинать заниматься напитками. Оплатить заказ можно по банковской ссылке, а также с помощью Google Pay и Apple Pay, также можно оставить чаевые в телефоне.