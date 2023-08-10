Участников Таллиннского марафона в этом году ждут в одежде цветов эстонского флага

Организаторы отмечают, что зрелище на старте и финише - у подножия башни Длинный Германн на Тоомпеа - обещает быть захватывающим: бегуны выйдут на трассу в сине-белой форме, а все финишировавшие на основных дистанциях получат на финише уникальную медаль участника забега с изображением эстонской национальной птицы — деревенской ласточки, расправившей крылья.

Официальная футболка участников Таллиннского марафона выполнена в национальных цветах Эстонии. На сшитой на заказ футболке синяя, черная и белая линии, символизирующие эстонский флаг, ниспадающие справа налево, логотип Таллиннского марафона изображен на груди справа. В зависимости от выбора дистанции сине-черно-белая футболка будет бесплатной или со скидкой для участников забега.

2023 год в Эстонии объявлен Годом движения, и принять участие в крупнейшем в стране мероприятии, посвященном движению, приглашают всех желающих, в том числе и тех, кто еще только планирует заняться здоровым образом жизни. В мероприятиях Года движения можно принять участие как в одиночку, так и в компании с друзьями, для этого подходят любые виды активности - бег, ходьба и даже гребля на каноэ. Дистанции по силам и на любой вкус можно выбрать самому.