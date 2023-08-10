Участников Таллиннского марафона в этом году ждут в одежде цветов эстонского флага

Старты крупнейшего в Эстонии массового мероприятия — Таллиннского марафона, посвященного в этом году 105-летию Эстонской республики, пройдут 8-10 сентября, сообщает BNS. Участников забега ждут в одежде цветов эстонского флага — сине-черно-белой гаммы.
Организаторы отмечают, что зрелище на старте и финише - у подножия башни Длинный Германн на Тоомпеа - обещает быть захватывающим: бегуны выйдут на трассу в сине-белой форме, а все финишировавшие на основных дистанциях получат на финише уникальную медаль участника забега с изображением эстонской национальной птицы — деревенской ласточки, расправившей крылья.
Официальная футболка участников Таллиннского марафона выполнена в национальных цветах Эстонии. На сшитой на заказ футболке синяя, черная и белая линии, символизирующие эстонский флаг, ниспадающие справа налево, логотип Таллиннского марафона изображен на груди справа. В зависимости от выбора дистанции сине-черно-белая футболка будет бесплатной или со скидкой для участников забега.
2023 год в Эстонии объявлен Годом движения, и принять участие в крупнейшем в стране мероприятии, посвященном движению, приглашают всех желающих, в том числе и тех, кто еще только планирует заняться здоровым образом жизни. В мероприятиях Года движения можно принять участие как в одиночку, так и в компании с друзьями, для этого подходят любые виды активности - бег, ходьба и даже гребля на каноэ. Дистанции по силам и на любой вкус можно выбрать самому.
В этом году Таллиннский марафон обещает стать самым престижным и конкурентоспособным, поскольку самое массовое международное спортивное событие в Эстонии впервые будет иметь элитный статус бегового мероприятия (World Athletics Elite label) как на марафонской дистанции, так и для полумарафона. Чем выше организационный уровень мероприятия в глобальной квалификации, тем больше эстонских и зарубежных бегунов смогут заработать высокие рейтинговые очки, что является одним из важных условий для попадания в титульные забеги.
Как и Таллиннский марафон, старты элитного уровня проводятся еще в ряде известных европейских городов, в том числе марафоны в Париже, Праге, Риме, Лиссабоне, Вене, Франкфурте и Севилье, а также несколько крупных забегов на других континентах.
Трехдневная программа Таллиннского марафона, привлекающая как лучших бегунов, так и тысячи любителей, начнется в пятницу, 8 сентября с пятикилометрового забега Nike Youth Run, продолжится в субботу, 9 сентября полумарафоном на 21,1 км и 10-километровым забегом Rimi Autumn Run, а завершится в воскресенье, 10 сентября классическим марафоном на 42 км и 195 метров.
Также будет дан старт детским забегам Limpa и ставшему популярным среди бегунов-любителей виртуальному забегу Marathon Combo, который будет проходить в течение всего сентября.
Регистрация на крупнейшее эстонское спортивное мероприятие открыта в режиме онлайн на сайте www.jooks.ee. Последняя акция по регистрации продолжится до конца августа.