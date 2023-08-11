В ходе недавней проверки в Кесклиннаской основной школе Кохтла-Ярве был выявлен большой процент учителей, которые не обладают необходимой квалификацией и знанием эстонского языка. Депутат горсобрания Хендрик Агур потребовал от мэрии увольнения директора школы. Но при детальном анализе выясняется, что по сравнению с другими школами, в которых также была сделана проверка, ситуация в Кесклиннаской основной школе вовсе не так плачевна, как пытается представить Агур, пишет глава фракции центристов в горсобрании Сергей Лопин.
МНЕНИЕ ⟩ Глава фракции центристов в горсобрании: директор госгимназии Кохтла-Ярве раскалывает общество
На последнем заседании городского собрания Кохтла-Ярве депутат Хендрик Агур попросил городскую управу незамедлительно убрать с поста директора Кесклиннаской основной школы Юлию Каламаеву. Свое требование он обосновал результатами проверки, которую провело министерство образования в трех школах города. К сожалению, Агур не стал вникать в предложения министерства, в просто пошел в атаку на школу и директора, прикрываясь этой проверкой.
Как председатель попечительского совета Кесклиннаской основной школы я хочу рассказать, как обстоят дела в школе на самом деле. Кроме того, надо отметить, что сумасбродные заявления Агура приносят как имиджу города, так и имиджу городских школ очень много вреда.
Агур атакует, чтобы скрыть свою несделанную работу
Анализируя результаты проверки Министерства образования, Агур указывает, что в Кесклиннаской основной школе большой процент учителей, которые не обладают необходимой квалификацией и знанием эстонского языка. Но при детальном анализе выясняется, что по сравнению с другими школами, в которых также была сделана проверка, ситуация в Кесклиннаской основной школе вовсе не так плачевна, как пытается представить всем Агур.
Более того, в нашей школе не так уж много недостатков, которые необходимо устранять. В отчете министерства отмечено и много позитивных моментов, которыми можно гордиться, в том числе и в плане преподавания эстонского языка. Просто там же даны предложения и рекомендации директору школы по упорядочиванию документации и улучшению преподавания эстонского языка.
Давайте разберемся, правдивы ли утверждения Агура о том, что учителя нашей школы не обладают необходимой квалификацией (педагог должен обладать степенью магистра или образованием, которое приравнивается к этой степени). Согласно официальной статистике прошлого учебного года, процент педагогов с нужной квалификацией в Кесклиннаской основной школе даже выше, чем средний показатель по Эстонии, и составляет 93%. Cредний же показатель по Эстонии составляет лишь 83%. Так что, господин Агур, в нашей школе работают компетентные и квалифицированные педагоги!
Хендрик Агур не гнушается даже критиковать неудовлетворительное состояние других городских школ, которые не в состоянии сделать капитальный ремонт из-за недостаточного финансирования. Хотя, как депутат горсобрания, он прекрасно осведомлен, что годами муниципальные школы города не получают достаточно средств ни на ремонт, ни на приобретение инвентаря. А недавняя история с устройством на работу в гимназию своей сожительницы, из-за чего Агур был обвинен в коррупции и был вынужден платить штраф, и вовсе ставит под сомнение его компетенцию и профессионализм как директора гимназии.
Несмотря на отсутствие современного ремонта, число учеников Кесклиннаской основной школы всегда было стабильным, а успешное участие детей в региональных и государственных олимпиадах говорит о том, что уровень их знаний высок. Уверен, что школа успеет привести в соответствие с предложениями министерства школьную документацию к 1 сентября.
Казалось бы, что у самого Агура, который является директором гимназии Кохтла-Ярве, должно быть все в порядке с квалифицированными кадрами. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что в гимназии, которой руководит Агур, все не так безоблачно. Согласно данным портала по статистике в сфере образования haridussilm.ee, в гимназии Кохтла-Ярве во время учебного периода 2020-2021 гг. лишь 60% педагогов обладали необходимой квалификацией, а в учебный период 2021-2022 гг. этот процент составлял лишь 67%.
Давайте для сравнения возьмем соседнюю гимназию Йыхви. В указанные периоды процент учителей, которые соответствовали необходимой квалификации, составлял соответственно 86% и 82%. То есть получается, что государственная гимназия Йыхви в состоянии обеспечить себя квалифицированными педагогами, а руководство государственной гимназии Кохтла-Ярве с этой задачей не справляется.
Государственная гимназия Кохтла-Ярве: центр притяжения или отторжения?
А теперь давайте рассмотрим, что же происходит в государственной гимназии Кохтла-Ярве, руководителем которой является признанный эксперт в области образования и депутат городского собрания Хендрик Агур. По замыслу властей, государственная гимназия Кохтла-Ярве должна была стать центром притяжения для молодых людей всего региона Ида-Вирумаа.
Однако даже при беглом взгляде на статистику с грустью можно констатировать, что эта гимназия не пользуется особой популярностью ни среди учеников города Кохтла-Ярве, ни среди молодежи из соседних регионов. Когда гимназия торжественно открылась, там насчитывалось около 300 учеников, но только за один год число учащихся упало до 165 человек. Этот спад продолжился и следующем году.
А государственная гимназия Йыхви, напротив, с самого начала своей работы стала притягивать все больше учащихся со всего региона, в том числе и из Кохтла-Ярве, как ни абсурдно это звучит. Например, в 2022 году в этой школе обучались около 450 человек, что в три раза больше, чем число учеников в гимназии Кохтла-Ярве. Более того, от руководства этой гимназии не слышно публичных обвинений в адрес учеников из Кохтла-Ярве, что, дескать, уровень их культуры крайне низок. Между тем как господин Агур с первых же дней создания гимназии постоянно публично критиковал низкую школьную культуру детей нашего города (в том числе и учеников, пришедших учится к нему в школу).
Скандальные истории регулярно становились достоянием СМИ. Примечательно и то, что в последние годы ученики из гимназии Йыхви показывают лучшие результаты по государственному экзамену по эстонскому языку, чем ученики широко разрекламированной гимназии Кохтла-Ярве. И это уже не говоря о постоянном оттоке учеников из госгимназии Кохтла-Ярве, оттуда «утекают» и педагоги. За три года эту школу покинули десятки высококвалифицированных специалистов. И меня не перестает тревожить вопрос: для кого вообще эта гимназия создавалась?
Возникает стойкое ощущение, что для большинства выпускников основной школы получение среднего образования в родном городе остается недостижимой мечтой, и они вынуждены искать эту возможность в каком-то другом городе.
Так что настало время задать директору гимназии Кохтла-Ярве и министерству образования очень нелицеприятные вопросы. Имеет ли смысл для государства содержать гимназию, в которой учится так мало учеников, а педагоги которой не отвечают необходимой квалификации? Также оценка удовлетворенности школой среди учеников колеблется в пределах от 2,8 до 3,4 баллов за последние три года. Надеюсь, что министр образования Кристина Каллас обратит внимание на то, что слова и действия директора госгимназии Кохтла-Ярве раскалывают наше общество, вызывают чувство несправедливости и создают нездоровую рабочую атмосферу.
Разумеется, болезненным моментом для системы образования нашего города остается недостаточное владение эстонским языком среди педагогов. Но эта проблема есть также как и в других городах Ида-Вирумаа, так и в Таллинне. К сожалению, за 30 лет государство не смогло обеспечить школы Эстонии достаточным количеством педагогов. Более того, во всех школах страны наблюдается нехватка опорных специалистов. Но все эти вопросы решаемы, если в команде есть люди, которые настроены на сотрудничество, а не на раскачивание лодки, чем, к сожалению, постоянно занимается Хендрик Агур.