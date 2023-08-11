Давайте для сравнения возьмем соседнюю гимназию Йыхви. В указанные периоды процент учителей, которые соответствовали необходимой квалификации, составлял соответственно 86% и 82%. То есть получается, что государственная гимназия Йыхви в состоянии обеспечить себя квалифицированными педагогами, а руководство государственной гимназии Кохтла-Ярве с этой задачей не справляется.

Государственная гимназия Кохтла-Ярве: центр притяжения или отторжения?

А теперь давайте рассмотрим, что же происходит в государственной гимназии Кохтла-Ярве, руководителем которой является признанный эксперт в области образования и депутат городского собрания Хендрик Агур. По замыслу властей, государственная гимназия Кохтла-Ярве должна была стать центром притяжения для молодых людей всего региона Ида-Вирумаа.

Однако даже при беглом взгляде на статистику с грустью можно констатировать, что эта гимназия не пользуется особой популярностью ни среди учеников города Кохтла-Ярве, ни среди молодежи из соседних регионов. Когда гимназия торжественно открылась, там насчитывалось около 300 учеников, но только за один год число учащихся упало до 165 человек. Этот спад продолжился и следующем году.