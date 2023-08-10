РАЙНЕР САКС ⟩ Под Москвой взорвался важный военный завод

Оптическое оборудование до сих пор было одним из важнейших компонентов, которые Россия была вынуждена импортировать с Запада и которые теперь якобы смогла начать производить самостоятельно. Загорский завод - не единственное предприятие, производившее оптическую технику в России, но, по сообщениям СМИ, это был важнейший производитель военной техники.

И другие взрывы

Сегодня рано утром в Домодедово прогремели взрывы, вызвавшие также крупный пожар. Мэр Москвы сообщил, что ПВО сбило два беспилотника. Точная информация о произошедшем пока отсутствует. В Домодедово также находится один из московских международных аэропортов, деятельность которого несколько раз приостанавливалась из-за предыдущих атак беспилотников. Атаки дронов на Москву стали регулярными.

Это разрушило нарратив, который российские лидеры культивировали для объяснения войны против Украины. Как вы помните, имелась в виду ограниченная военная операция в Украине, которая никого в России не затрагивает. Образ нынешней политической системы России во многом основан на мощи и непобедимости российской армии. Российские лидеры годами говорят о том, что никто не осмеливается и не может эффективно атаковать Россию. Разрушение такого мифа очень опасно для нынешней политической системы.