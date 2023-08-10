РАЙНЕР САКС ⟩ Под Москвой взорвался важный военный завод

Загорский военный завод был важнейшим производителем военной техники, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Министр обороны России Сергей Шойгу все чаще стал появляться в российских СМИ. В первом полугодии он был гораздо более сдержанным. Выступая на этот раз перед коллегией Минобороны, министр пообещал значительно увеличить численность российской армии на западных рубежах. Причина - в последнее время значительно возросшая угроза со стороны НАТО западным и северо-западным регионам России, в первую очередь из-за вступления в НАТО Финляндии и предстоящему вступлению Швеции. Россия считает, что военные средства, способные поражать цели на российской территории, могут быть размещены на территории Финляндии.
Особого внимания заслуживает реформа польской армии. Шойгу вновь повторил совершенно ничем не подкрепленное заявление о том, что Польша хотела бы взять под контроль западные области Украины. В краткосрочной перспективе планы действий министра обороны России в отношении Запада не имеют ничего общего с реальностью. Его участившиеся появления в СМИ можно считать одним из последствий бунта Вагнера.
Мощный взрыв
Вчера на крупном военном заводе в подмосковном Загорске произошел очень сильный взрыв. Обстоятельства, вызвавшие взрыв, остаются невыясненными. Утверждение российских местных властей о том, что взорвалась пиротехника, хранившаяся на территории завода, вероятно, не соответствует действительности. Появилось несколько фотографий разрушенных взрывами артиллерийских снарядов. Кроме того, на полученных с места фото и видеофрагментах видны масштабные разрушения.
В социальных сетях есть сообщения о десяти погибших и восьми пропавших без вести. Кроме того, по меньшей мере 43 человека получили ранения. На основе имеющейся информации стало очевидно, что завод производил оптические приборы, которые используются в бронетанковых, артиллерийских и авиационных системах вооружения.
Оптическое оборудование до сих пор было одним из важнейших компонентов, которые Россия была вынуждена импортировать с Запада и которые теперь якобы смогла начать производить самостоятельно. Загорский завод - не единственное предприятие, производившее оптическую технику в России, но, по сообщениям СМИ, это был важнейший производитель военной техники.
И другие взрывы
Сегодня рано утром в Домодедово прогремели взрывы, вызвавшие также крупный пожар. Мэр Москвы сообщил, что ПВО сбило два беспилотника. Точная информация о произошедшем пока отсутствует. В Домодедово также находится один из московских международных аэропортов, деятельность которого несколько раз приостанавливалась из-за предыдущих атак беспилотников. Атаки дронов на Москву стали регулярными.
Это разрушило нарратив, который российские лидеры культивировали для объяснения войны против Украины. Как вы помните, имелась в виду ограниченная военная операция в Украине, которая никого в России не затрагивает. Образ нынешней политической системы России во многом основан на мощи и непобедимости российской армии. Российские лидеры годами говорят о том, что никто не осмеливается и не может эффективно атаковать Россию. Разрушение такого мифа очень опасно для нынешней политической системы.
Минобороны России сообщило, что сегодня ночью Севастополь атаковали 11 беспилотников, два из которых были сбиты, а девять - приземлили средствами радиоэлектронной борьбы. Это сообщение, похоже, относится к сфере российских фейковых новостных потоков. Они производятся в первую очередь для демонстрации работоспособности российской ПВО и выпускаются, когда российская ПВО где-то дает сбой. Однако вчера в северных районах Крыма неоднократно слышались взрывы.
Информация об их характере и результатах не появлялась в российских социальных сетях, не говоря уже об официальных каналах. В прошлом различные комментаторы отмечали, что Россия перестала публиковать какие-либо результаты атак в Крыму.
Атаки сейчас случаются слишком часто, и постоянные разговоры о показывают, что российское оккупационное правительство не справляется с ситуацией.
Россия нанесла ракетный удар по жилому району города Запорожье, в результате чего погибли два человека. Также украинскими ПВО были сбиты отдельные беспилотники в окрестностях Киева.
Южный фронт
В последние дни в СМИ появились обрывки информации о том, что российская армия борется с возросшим числом раненых, особенно на Южном фронте. Из-за активной контратаковой тактики российской армии число жертв остается высоким. Ухудшение логистических возможностей на южном фронте также затруднило транспортировку раненых в Россию.