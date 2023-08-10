Стирка подождет: электроэнергия вновь дорожает

Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в Эстонии в пятницу по сравнению с четвергом вырастет на 7,2 процента до 105,25 евро за мегаватт-час.
Самой высокой - 200 евро за мегаватт-час — биржевая цена на электроэнергию будет в пятницу вечером, с 18 до 19 часов, а самой низкой - с 14 до 15 часов, когда она упадет до 17,87 евро.
В Латвии и Литве электроэнергия будет стоить в пятницу столько же, сколько и в Эстонии. В Финляндии ее цена составит 17,74 евро за мегаватт-час, что меньше на 83,1%, чем в Эстонии.
Выше всего стоимость электроэнергии будет в Польше, где она составит в среднем 113,51 евро за мегаватт-час.
В июле средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 79,56 евро за мегаватт-час, что на 65,9 процента ниже, чем в июле 2022 года, когда средняя месячная цена составила 233,21 евро за мегаватт-час. По сравнению с июнем средняя биржевая цена в июле упала на 13,6 процента.
Последний дневной ценовой рекорд относится к 17 августа прошлого года, когда средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро.