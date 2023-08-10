Стирка подождет: электроэнергия вновь дорожает

Самой высокой - 200 евро за мегаватт-час — биржевая цена на электроэнергию будет в пятницу вечером, с 18 до 19 часов, а самой низкой - с 14 до 15 часов, когда она упадет до 17,87 евро.

В Латвии и Литве электроэнергия будет стоить в пятницу столько же, сколько и в Эстонии. В Финляндии ее цена составит 17,74 евро за мегаватт-час, что меньше на 83,1%, чем в Эстонии.

Выше всего стоимость электроэнергии будет в Польше, где она составит в среднем 113,51 евро за мегаватт-час.

В июле средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 79,56 евро за мегаватт-час, что на 65,9 процента ниже, чем в июле 2022 года, когда средняя месячная цена составила 233,21 евро за мегаватт-час. По сравнению с июнем средняя биржевая цена в июле упала на 13,6 процента.