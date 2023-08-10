Безработица в июле продолжила рост, самый высокий показатель – в Ида-Вирумаа

По данным Кассы по безработице, на конец июля в качестве безработных в Эстонии числилось 50 857 человек, что составляет 7,6% от рабочей силы в возрасте от 16 лет до пенсионного возраста. Число безработных за месяц увеличилось на 0,2%.
В июле на учет встало 7 581 новых безработных против 8 199 месяцем ранее и 7 645 годом ранее.
В конце минувшего месяца уровень зарегистрированной безработицы был самым высоким в Ида-Вирумаа, составив 12,6%. Затем следует Валгамаа с 11,5% и Пыльвамаа с 8,5%.
Самый низкий уровень безработицы, 4,1%, зарегистрирован на Хийумаа. В Вильяндимаа этот показатель на конец июля составлял 5,2 %, а на Сааремаа – 5,5 %.
Безработных с ограниченной трудоспособностью насчитывалось 10 454 человека, или 20,6% от зарегистрированных безработных.
В течение июля при посредничестве Кассы по безработице предлагалось 8 813 рабочих мест, на конец месяца вакансий насчитывалось 4 178.