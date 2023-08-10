Фото ⟩ Латвийские и украинские полицейские задержали группу телефонных мошенников

Управление по борьбе с киберпреступлениями Главного управления уголовной полиции Государственной полиции Латвии вместе с правоохранительными учреждениями Украины в период с 1 августа 2023 года по 4 августа 2023 года продолжило работу над пресечением деятельности международной организованной преступной группы. Она использовала сеть телефонных центров для мошенничества, пишет Rus.Tvnet.
Ранее сообщалось, что деятельность преступной группы была прекращена 15 марта 2023 года, когда были задержаны десять участников группы Днепропетровской области Унраины.
Однако продолжая расследование, было констатировано, что размер организованной преступной группы был больше и до сих пор не задержанные участники договорились о возобновлении деятельности центра обработки вызовов, тем самым продолжив преступную деятельность.
Фото: Задержанные мошенники
В период с 1 августа 2023 года по 4 августа 2023 года одновременно в Латвии и Украине были проведены задержания лиц - в Украине задержаны еще пять участников организованной группы, по месту жительства которых были проведены обыски.
В Латвии задержаны те лица, которые были вовлечены в дальнейшую легализацию полученных в результате мошенничества денежных средств и их передачу в Украину.
Изначально должностные лица Управления по борьбе с киберпреступлениями констатировали последнюю тенденцию телефонного мошенничества, когда мошенники все чаще выдавали себя за сотрудников служб Государственной полиции или банка, чтобы таким образом получить данные доступа к банковским счетам.
Мошенники придумывали разные истории, например, что эти данные необходимы, потому что кто-то совершает незаконные действия, используя банковский счет жителя.
Мошенники с помощью технологии подделки номеров могли «подражать» номеру телефона любого государства, включая номер любого частного лица или предприятия. Операторы телефонных центров звонили жителям Латвии и говорили на русском языке.
Во время разговора фальшивый оператор, указывая на якобы осуществляемые мошеннические действия с банковским счетом латвийского государства, получал данные доступа к счету.
Затем эти средства переводились со счетов жителей Латвии на другие счета, которые контролировались членами организованной преступной группы.
Управлением по борьбе с киберпреступлениями была создана совместная следственная группа с Украиной, и в результате интенсивного сотрудничества удалось пресечь деятельность этой преступной группы.
Успешное международное сотрудничество, результатом которого стало пресечение деятельности международной преступной группы и получение необходимых доказательств за пределами Латвии, стало возможным благодаря поддержке Евроюста (агентство Европейского союза, имеющее дело с судебными органами).
В ходе совместного расследования с Украиной части пострадавшим удалось компенсировать убытки, возникшие в результате мошеннических действий операторов колл-центра.
Одним из приоритетов следствия является обеспечение компенсации всем потерпевшим, которые понесли убытки от деятельности этой преступной группы.
Следует подчеркнуть, что расследование дел о телефонном мошенничестве имеет высокую степень сложности, колл-центр находится в одной стране, потерпевшие - в разных странах, а инфраструктура для сокрытия доходов от преступной деятельности - в третьих странах.
Расследования в таких делах объемные, длительные и сложные, так как доказательства профессионально скрываются преступниками.
Возмещение ущерба потерпевшим по данной категории уголовных дел является самой амбициозной из нереализованных целей следствия, которая частично была достигнута благодаря интенсивному и тесному сотрудничеству с украинскими коллегами по данному уголовному делу.
Удалось установить лиц, которые хранили преступное имущество в виртуальной валюте. Средства в различной виртуальной валюте на общую сумму 229 000 евро были заморожены и изъяты.
Полиция напоминает, что ни сотрудники банка, ни представители полиции никогда не будут звонить, чтобы узнать данные доступа к банковским счетам.
При поступлении такого подозрительного звонка рекомендуется не продолжать разговор.
Также по просьбе неизвестного лица не следует устанавливать на свой компьютер такие программы, как AnyDesk и TeamViewer,
с помощью которых мошенники обычно удаленно подключаются к банковскому счету и переводят средства на другие счета, контролируемые преступной группой.