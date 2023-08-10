Сожжение Корана в Швеции: чем это выгодно Кремлю?

После сожжения Корана Турция немедленно отменила визит в Анкару министра обороны Швеции Пола Йонсона и пригрозила полностью заблокировать вступление страны в НАТО. «Очевидно, что те, кто позволил совершить подобное злодеяние перед нашим посольством, больше не могут рассчитывать на милосердие с нашей стороны в отношении их заявки на вступление в НАТО», - заявил тогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В этой связи аналитики отмечают, что более всего именно Москва заинтересована в том, чтобы Швеция в конечном счете не стала членом НАТО.

Обычная тактика России?

В то время как дезинформация, исходящая из Москвы, обычно не вызывает особого интереса у шведов, эти сообщения распространяются по странам Латинской Америки, Африки и Азии, а затем возвращаются в Швецию, маскируя свое российское происхождение, сообщил Эстлунд в интервью DW.

По его словам, подобные кампании уже случались, когда подконтрольные Кремлю издания распространили слух о том, что шведские социальные службы систематически похищают и пытаются обратить в христианство детей из мусульманских семей, составляющих, по данным исследования Pew Research Center за 2016 год, около 8% населения страны. «Это была крупнейшая в истории кампания по дезинформации, злонамеренная кампания в отношении Швеции, охватившая сотни миллионов подписчиков в социальных сетях», - убежден Эстлунд.