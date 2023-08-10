Бизнесмен об online.ee: из учетной записи исчезли письма, а работа фирмы парализована

Руководитель Ingene Transport OÜ Олег Русин сообщил Postimees, что проблемы с учетной записью online.ee парализовали повседневную деятельность его фирмы. У него есть доступ к учетной записи эл.почты компании, но письма отправлять не получается, а все входящие сообщения удалены. Департамент защиты прав потребителей начал надзорное производство.