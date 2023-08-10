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Бизнесмен об online.ee: из учетной записи исчезли письма, а работа фирмы парализована

Аймур-Яан Кескель
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Логотип Telia на офисном здании компании.
Логотип Telia на офисном здании компании. Фото: Lukas Balandis / Scanpix

Руководитель Ingene Transport OÜ Олег Русин сообщил Postimees, что проблемы с учетной записью online.ee парализовали повседневную деятельность его фирмы. У него есть доступ к учетной записи эл.почты компании, но письма отправлять не получается, а все входящие сообщения удалены. Департамент защиты прав потребителей начал надзорное производство.

Компания Telia продала почтовую среду online.ee норвежскому провайдеру Fjordmail Technologies AS. Сделка вступила в силу 8 августа, и с того же дня многие клиенты больше не могут получить доступ к своим почтовым ящикам. Услуга касается пользователей бывших онлайн-сред Telia, таких как hot.ee и online.ee.

По словам Русина, из его ящика также исчезли те эл. письма, которые он получил до смены владельца 8 августа.

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