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Трагически погиб талантливый 18-летний украинский боксер

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: unsplash.com

Восходящая звезда украинского бокса Никита Бабич трагически погиб в возрасте 18 лет.

В минувшую субботу спортсмен вместе с друзьями отправился отдохнуть к озеру в селе Пуховка.

Luckypunch.net пишет, что во время плавания у боксера, вероятно, стянуло мышци судорогой, из-за чего он не смог удержаться на воде.

Вскоре начались поиски пропавшего молодого человека, но найти его живым не удалось. Тело Бабича обнаружили в понедельник.

Перспективный боксер в предстоящую субботу должен был дебютировать на профессиональном уровне – на первом международном боксерском мероприятии в Украине после российского вторжения.

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