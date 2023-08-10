Трагически погиб талантливый 18-летний украинский боксер

Восходящая звезда украинского бокса Никита Бабич трагически погиб в возрасте 18 лет.
В минувшую субботу спортсмен вместе с друзьями отправился отдохнуть к озеру в селе Пуховка.
Luckypunch.net пишет, что во время плавания у боксера, вероятно, стянуло мышци судорогой, из-за чего он не смог удержаться на воде.
Вскоре начались поиски пропавшего молодого человека, но найти его живым не удалось. Тело Бабича обнаружили в понедельник.
Перспективный боксер в предстоящую субботу должен был дебютировать на профессиональном уровне – на первом международном боксерском мероприятии в Украине после российского вторжения.