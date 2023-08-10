Продуктовая корзина Postimees ⟩ Цены на продукты питания преподнесли большой сюрприз

На этот раз сравнение цен продуктовой корзины Postimees в онлайн-магазинах принесло неожиданный результат: цены на продукты питания в крупных торговых сетях упали и вернулись на уровень годичной давности.
Более того, например, продуктовая корзина Postimees в Rimi сегодня дешевле, чем за последние 11 месяцев, или, по крайней мере, с сентября прошлого года, когда корзина в Rimi была дороже, чем сегодня: в прошлом году наша корзина там стоила более 70 евро, а сегодня - менее 63 евро. Продуктовая корзина Barbora также стала на 6 евро дешевле, чем в сентябре прошлого года.
Однако Prisma, как сеть магазинов, предлагающих самые доступные цены, еще не достигла ценового уровня сентября прошлого года и в настоящее время их продуктовая корзина на пять евро дороже. Цены Selver на два евро выше, чем 11 месяцев назад.
Rimi играет ценами
Кривые цен в каждом из магазинов меняются по-разному, но Prisma предлагает наиболее ровную линию и, соответственно, наиболее стабильно выгодные цены в течение года. В магазине Barbora цены на продукты питания последовательно росли до апреля этого года, а затем снизились. Кривая цен Rimi на протяжении нескольких месяцев двигалась вверх-вниз, как бы нащупывая и ища нужный уровень цен, экспериментируя то в одну, то в другую сторону. Selver в течение года неизменно демонстрирует самые высокие цены, которые почти не колебаются.
Вне зависимости от общего уровня цен можно сказать, что все кривые вернулись к уровню осени прошлого года.
С декабря прошлого года в продуктовую корзину Postimees входит также мясо - отбивная из свиной шеи. Даже с учетом этого относительно дорогого продукта уровень цен на продуктовые корзины сопоставим с ценами ноября-декабря прошлого года. Добавление свинины также объясняет декабрьский рост цен в корзине Postimees.
По товарным группам цена хлебобулочных изделий была самой стабильной во всех сетях. Продукты длительного хранения также продемонстрировали стабильность после повышения цен осенью прошлого года.
Фрукты и овощи были самыми дорогими в апреле этого года, и с тех пор цены на них снижаются.
В сети магазинов Rimi с самыми колеблющимися ценами наступил период хороших цен на молочные продукты. Сливки для кофе Rimi (а также на взбитые сливки) значительно дешевле конкурентов, а цена на молоко, кефир и масло находится на одном уровне с Prisma и Barbora. Однако общий итог по молочной категории Rimi удорожает сыр, который не может конкурировать с ценами на сыр в других сетях.
Ценовой лидер не изменился
Самая дешевая продуктовая корзина в интернет-магазине в этом месяце была в Prisma, самая дорогая - в Selver. Стоимость продуктов в Prisma составила 65 евро, а в Selver - 78 евро. Разница между самой дешевой и самой дорогой продуктовой корзиной составила более 13 евро. Во всех категориях товаров разница в ценах была более или менее одинаковой и составляла от трех до четырех евро.
Подводя итоги, можно сказать, что самые дорогие продукты питания были в марте-апреле, а в мае произошел перелом, и кривая цен продуктовой корзины Postimees впервые начала снижаться. По-прежнему дороже всего обходятся молочные и мясные продукты, несмотря на снижение цен на молочные продукты.
При сравнении стоимости продуктовой корзины Postimees исходит из наиболее выгодных цен и наличии товара на момент проведения сравнительного анализа. Если товара с низкой ценой нет в наличии, из цены корзины вычитается стоимость следующего аналогичного товара. Цены в интернет-магазинах в случае всех сетей просматриваются в одно и то же время, а текущие изменения в расчет не берутся. При сравнении цен также учитываются скидки.