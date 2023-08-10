Продуктовая корзина Postimees ⟩ Цены на продукты питания преподнесли большой сюрприз

По товарным группам цена хлебобулочных изделий была самой стабильной во всех сетях. Продукты длительного хранения также продемонстрировали стабильность после повышения цен осенью прошлого года.

Фрукты и овощи были самыми дорогими в апреле этого года, и с тех пор цены на них снижаются.

В сети магазинов Rimi с самыми колеблющимися ценами наступил период хороших цен на молочные продукты. Сливки для кофе Rimi (а также на взбитые сливки) значительно дешевле конкурентов, а цена на молоко, кефир и масло находится на одном уровне с Prisma и Barbora. Однако общий итог по молочной категории Rimi удорожает сыр, который не может конкурировать с ценами на сыр в других сетях.

Ценовой лидер не изменился

Самая дешевая продуктовая корзина в интернет-магазине в этом месяце была в Prisma, самая дорогая - в Selver. Стоимость продуктов в Prisma составила 65 евро, а в Selver - 78 евро. Разница между самой дешевой и самой дорогой продуктовой корзиной составила более 13 евро. Во всех категориях товаров разница в ценах была более или менее одинаковой и составляла от трех до четырех евро.

Подводя итоги, можно сказать, что самые дорогие продукты питания были в марте-апреле, а в мае произошел перелом, и кривая цен продуктовой корзины Postimees впервые начала снижаться. По-прежнему дороже всего обходятся молочные и мясные продукты, несмотря на снижение цен на молочные продукты.