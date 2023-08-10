Наконец-то бесплатно: от одного из требований о взыскании теперь можно избавиться за пару минут

В Эстонии сотни людей застряли в тисках парковочными фирм, инкассо-компаний и юристов: вопрос в том, нужно ли платить просроченные штрафы или нет.
В эстонских судах слушаются десятки дел, в ходе которых обсуждается, нужно ли оплачивать давнишние штрафы за неправильную парковку или нет.
«Многие люди сталкивались с какой-то инкассо-фирмой, требовавшей от них оплату за просроченный штраф за парковку. В основном развивает этот бизнес в Эстонии Julianus Inkasso OÜ. Просроченные штрафы за парковку – прибыльное дело для коллекторов. Однако зачастую это очень неприятный процесс для получивших иск, и без помощи юриста подчас из него не выйти», - говорит ведущий юрист Hugo.Legal Эрки Писуке.
Причин, отмечает Писуке, несколько: во-первых, суммы не очень большие – сумма самого штрафа за парковку это обычно 30-40 евро, но если добавляются дополнительные сборы, что часто, по словам Писуке, делается незаконно инкассо-фирмами, то тогда сумма достигает 100 евро.
Если вырешаете это опротестовать, то, говорит Писуке, вам необходимо нанять адвоката, потому что иначе с этим никак не покончить. Однако юридическая помощь стоит денег, и даже если человек потом выиграет в суде, поначалу ему придется заплатить в иных случаях даже тысячи евро – поэтому люди не борются за себя, а обогащают инкассо-компании. «Поддаваться инкасса-террору неверно, так как это подпитывает незаконную деятельность таких фирм, и в этой ситуации вы должны решительно отстаивать свои права», - отмечает Писуке.
«Поскольку поведение коллекторских компаний зачастую бывает достаточно агрессивным и напористым, их действия условно можно назвать инкассо-террором», - резко отзывается об инкассаторах Писуке.
Как показывает практика юриста, люди выплачивают запрошенные суммы в первую очередь по той причине, что в противном случае они окажутся в реестре неплательщиков, что, в свою очередь, может привести к ряду проблем. «Печально и прискорбно, что так легко нанести вред репутации человека, и что ключ к этому в руках инкассо-фирмы, использующей методы “дикого запада”», - говорит Писуке.
Писуке подчеркивает, что он не критикует ситуации, когда взимаются деньги по действующим штрафам. «Пусть прозвучит, что, конечно же, лицо должно выполнить соответствующее требование по уплате штрафа в установленный срок. Но совсем другое дело, когда взыскиваются деньги по давно просроченным штрафам, а требование посылается в первый раз только спустя 5 лет, например. В такой ситуации действуют другие правила и принципы. А именно для обеспечения правовой надежности законодатель предусмотрел срок исковой давности, в соответствии с которым долги, возникшие по штрафам за нарушение правил дорожного движения, должны быть взысканы в течение трех лет. И правовая надежноть является чрезвычайно важным принципом, поскольку претензии между отдельными лицами не могут просто так висеть бесконечно. Но инкассо-фирмы об этом принципе особо не думают и вынуждают людей оплачивать просроченные штрафы. Такому бизнесу нужно положить конец», - говорит Писуке.
Одним из поставщиков услуг парковки, который пользуется помощью инкассаторов, является Ühisteenused AS. На вопрос, передавало ли Ühisteenudes уже просроченные штрафы за парковку инкассо-фирмам, предприятие ответило следующее:
«Ühisteenused AS не передавало ни одного просроченного штрафа без предварительной обработки таких штрафов. Идея передачи таких штрафов заключалась в том, чтобы информировать водителей и изменить их представление о том, что за неустойку не надо платить. В социальных сетях было много неверной информации, что просроченные штрафы оплачивать не нужно. На самом деле это не так, поскольку речь идет о договорном обязательстве, которое должно выполняться, как и любое другое обязательство, подкрепленное договором.
Водителей всегда уведомляли о том, что неоплаченные штрафы Ühisteenused AS могут быть переданы в инкассо-компанию в квитанциях о штрафах, а также об этом говрится в условиях парковки. То есть эта информация для водителей всегда была доступна, и у них была возможность оплатить неустойку, оспорить ее в случае несогласия или не платить. Поскольку парковка на частной стоянке осуществляется на основании договора, согласно обязательственно-правовому закону, истечение срока автоматически не прекращает долговые отношения».
Писуке отмечает, что теперь их офис получил дополнительное финансирования от инвесторов, поэтому тот, кто считает, что должен оплатить просроченный штраф за парковку, может теперь воспользоваться бесплатной юридической помощью для борьбы с инкассо-компанией.
«Мы используем решение для финансирования расходов на юридическую помощь, распространенное в других странах мира, но совершенно новое для Эстонии. Другими словами, судебные издержки клиента сначала оплачивает третья сторона, а затем HUGO получает средства от инкассаторов. Таким образом можно прекратить несправедливость по отношению к клиенту и возложить на инкассо-фирму финансовую ответственность за свою деятельность. Потому как кто, как не сами инкассаторы, должны оплачивать ущерб, причиненный заказчику», - сказал Писуке.
Весь процесс происходит в веб-приложении, разработанном HUGO.legal: нужно ответить на несколько вопросов онлайн, и приложение уже даст предварительную оценку, сможет ли в данном случае юрист помочь и стоит ли продолжать дело.