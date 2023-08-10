Наконец-то бесплатно: от одного из требований о взыскании теперь можно избавиться за пару минут

«Ühisteenused AS не передавало ни одного просроченного штрафа без предварительной обработки таких штрафов. Идея передачи таких штрафов заключалась в том, чтобы информировать водителей и изменить их представление о том, что за неустойку не надо платить. В социальных сетях было много неверной информации, что просроченные штрафы оплачивать не нужно. На самом деле это не так, поскольку речь идет о договорном обязательстве, которое должно выполняться, как и любое другое обязательство, подкрепленное договором.

Водителей всегда уведомляли о том, что неоплаченные штрафы Ühisteenused AS могут быть переданы в инкассо-компанию в квитанциях о штрафах, а также об этом говрится в условиях парковки. То есть эта информация для водителей всегда была доступна, и у них была возможность оплатить неустойку, оспорить ее в случае несогласия или не платить. Поскольку парковка на частной стоянке осуществляется на основании договора, согласно обязательственно-правовому закону, истечение срока автоматически не прекращает долговые отношения».

Писуке отмечает, что теперь их офис получил дополнительное финансирования от инвесторов, поэтому тот, кто считает, что должен оплатить просроченный штраф за парковку, может теперь воспользоваться бесплатной юридической помощью для борьбы с инкассо-компанией.

«Мы используем решение для финансирования расходов на юридическую помощь, распространенное в других странах мира, но совершенно новое для Эстонии. Другими словами, судебные издержки клиента сначала оплачивает третья сторона, а затем HUGO получает средства от инкассаторов. Таким образом можно прекратить несправедливость по отношению к клиенту и возложить на инкассо-фирму финансовую ответственность за свою деятельность. Потому как кто, как не сами инкассаторы, должны оплачивать ущерб, причиненный заказчику», - сказал Писуке.