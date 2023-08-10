Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 10 августа: нужен ли налог на прибыль банков, клещи атакуют — что делать, сколько шагов в день проходить и отношения велосипедистов и водителей
Сегодня в выпуске:
- Шведские банки регулярно получают огромную прибыль в Эстонии. Надо ли их обложить дополнительным налогом? В правящей коалиции мнения на этот счет разделились
- Коротко по стране: на проведение спортивных и культурных мероприятий выделят дополнительные средства; Эстония передаст Украине новыую партию оружия и боеприпасов; девять тысяч домашних свиней придется уничтожить из-за свиной чумы - откуда мог прийти вирус?
- Клещи становятся все агрессивнее и все чаще встречаются в городах. Что делать и куда обращаться, если вы стали жертвой опасного кровососущего насекомого?
- Сколько шагов в день нужно пройти, чтобы избежать болезней? Данные нового исследования опровергают распространенное представление о минимальном количестве шагов.
- Сообщения из-за рубежа: Испанию накрыла уже третья волна аномальной жары; в Эквадоре убили кандидата в президенты; пожар на Гавайях уничтожил объекты исторического наследия
- Почему еженедельные массовые прогулки на велосипедах превратились в социально-политический эксперимент? Как к друг другу относятся водители автомобилей и двухколесного транспорта?
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 10 августа.