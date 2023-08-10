Хунта в Нигере пригрозила США, что убьет свергнутого президента при любом военном вмешательстве

Об этом они сообщили заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд, которая 8 августа приезжала в Нигер на переговоры, пишет агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Нуланд провела в Нигере «предельно откровенные и временами довольно трудные» переговоры с военными, захватившими власть в стране, сообщал Госдепартамент.

Страны Африки, входящие в союз ЭКОВАС, заявили 8 августа, что готовы направить в Нигер контингент из 25 тысяч военных для восстановления власти президента Мохамеда Базума.

Базум, свергнутый 26 июля, утверждает, что находится в заложниках в своей резиденции.

Президентская гвардия Нигера 26 июля отстранила от власти президента страны Мохамеда Базума. Затем глава гвардии генерал Абдурахман Тчиани объявил себя новым руководителем государства.

Страны ЭКОВАС заявили, что готовы начать интервенцию в Нигер, которая входит в организацию. В ответ на это Мали и Буркина-Фасо, где к власти после переворотов пришли военные, объявили, что «любое военное вмешательство в дела Нигера будет равносильно объявлению им войны».