Называший себя украинцем мужчина избил репортера Канала 7

«Далее я продолжил слушать музыку, но почуствовал, что тот мужчина меня толкает в плечо, я ударился о рядом стоящий поручень, навалился на стекло. Я попросил его прекратить, отойти, пригрозил ему перцовым баллончиком. Он был в темных очках, начал провоцировать, мол, давай, заливай меня, стал наваливаться на меня грудью, теснить, - описал происходившее дальше Аверьянов. - Мне пришлось отступить назад, он снова начал спрашивать, откуда я. Я ответил, что местный, родился и живу тут всю жизнь, почему его это волнует? Он спросил, почему я тогда не говорю на эстонском, и я ему по-эстонски ответил : "ma vabalt räägin eesti keeles" (я свободно говорю на эстонском - прим.ред. ). На мой вопрос о том, какая ему разница, кто я, он сказал, что он украинец и что таких как я на войне убивают каждый день».

«Он меня уже окончательно прижал, мне пришлось его слегка толкнуть в грудь, чтобы он отошел, потому что идти было больше некуда, - продолжил журналист. - Мужчина начал говорить, что ему ничего не страшно, я ничего не смогу ему сделать, он может даже убить меня и ему ничего за это не будет. Я обратился к водителю за помощью, попросил вызывать полицию. Агрессивный мужчина начал обвинять меня в том, что я наркоман, что это меня надо вывести из автобуса. Когда она начал меня бить, тогда среагировал водитель. Мужчина ударил меня в лицо рукой, я попытался оттеснить его, но он снова меня ударил. Затем он двумя руками схватился за верхние поручни, и сказал, что меня тут сейчас убьет, и ударил меня ногой в лицо. Я упал, и только тогда подошел водитель. К тому моменту мужчина начал меня душить, и водитель схватил его сзади, я смог высвободиться, а до приезда полиции водитель удерживал нарушителя».