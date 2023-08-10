В четверг вечером в Таллинне мужчина, называвший себя гражданином Украины, избил в автобусе репортера Канала 7. Нарушитель доставлен в следственный изолятор, жизни журналиста ничего не угрожает.
Называвший себя украинцем мужчина избил репортера Канала 7
10 августа в Таллинне около 18:45 в автобусе №23 предположительно нетрезвый пассажир напал на ехавшего домой с работы репортера Канала 7 (входит в состав Postimees Grupp - прим.ред.) Германа Аверьянова.
Как рассказал Rus.Postimees сотрудник телеканала, стоя лицом к окну в автобусе, он в наушниках слушал музыку и никому не мешал, как вдруг почувствовал запах перегара. После началась потасовка, агрессивно настроенному пассажиру не понравился внешний вид нашего коллеги, а потом он и вовсе начал угрожать ему убийством, ссылаясь на то, что он гражданин Украины, и таких, как молодой человек, «убивают на войне каждый день».
«Я стоял в месте для инвалидных колясок и почувствовал рядом с собой странный запах, а именно – перегара. Через минуту-две я заметил в отражении стекла, что находившаяся позади меня девушка резко двинулась вперед и смотрит на меня испуганным взглядом. Я убрал звук в наушниках, и слышу, как у меня кто-то что-то спрашивает, видимо, этот человек уже у меня что-то спрашивал, а теперь начал подходить все ближе, - рассказал Герман Аверьянов. - Он ткнул меня пальцем в руку, у меня на руках татуировки, и спросил, матерясь, «Почему ты так выглядишь?» Я снял наушники и ответил, что это не его дело. И попросил его отойти от меня. Он начал выяснять, местный ли я, откуда я».
По словам журналиста, он попытался оградиться от агрессивно настроенного мужчины, дал понять, что его эти пьяные разговоры не интересуют.
«Далее я продолжил слушать музыку, но почувствовал, что тот мужчина меня толкает в плечо, я ударился о рядом стоящий поручень, навалился на стекло. Я попросил его прекратить, отойти, пригрозил ему перцовым баллончиком. Он был в темных очках, начал провоцировать, мол, давай, заливай меня, стал наваливаться на меня грудью, теснить, - описал происходившее дальше Аверьянов. - Мне пришлось отступить назад, он снова начал спрашивать, откуда я. Я ответил, что местный, родился и живу тут всю жизнь, почему его это волнует? Он спросил, почему я тогда не говорю на эстонском, и я ему по-эстонски ответил: ma vabalt räägin eesti keeles (я свободно говорю на эстонском - прим.ред.). На мой вопрос о том, какая ему разница, кто я, он сказал, что он украинец и что таких, как я, на войне убивают каждый день».
Затем, по словам Аверьянова, заметивший потасовку водитель автобуса начал призывать всех к порядку или покинуть автобус. Одновременно с этим агрессивно настроенный пассажир продолжил наступать на репортера.
«Он меня уже окончательно прижал, мне пришлось его слегка толкнуть в грудь, чтобы он отошел, потому что идти было больше некуда, - продолжил журналист. - Мужчина начал говорить, что ему ничего не страшно, я ничего не смогу ему сделать, он может даже убить меня, и ему ничего за это не будет. Я обратился к водителю за помощью, попросил вызывать полицию. Агрессивный мужчина начал обвинять меня в том, что я наркоман, что это меня надо вывести из автобуса. Когда он начал меня бить, тогда среагировал водитель. Мужчина ударил меня в лицо рукой, я попытался оттеснить его, но он снова меня ударил. Затем он двумя руками схватился за верхние поручни и сказал, что меня тут сейчас убьет, и ударил меня ногой в лицо. Я упал, и только тогда подошел водитель. К тому моменту мужчина начал меня душить, и водитель схватил его сзади, я смог высвободиться, а до приезда полиции водитель удерживал нарушителя».
Как сообщил Rus.Postimees оперативный дежурный Ида-Харьюского отделения полиции Марко Шмидт, в четверг в 18:50 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Эндла в городском автобусе происходит драка. К месту происшествия выехал полицейский патруль, и когда он прибыл на место, водитель автобуса и двое сотрудников МуПо держали мужчину, который вел себя агрессивно и имел признаки употребления алкоголя.
«Патруль установил, что 41-летний мужчина беспокоил других пассажиров автобуса и, в частности, одну молодую девушку. В ситуацию вмешался 23-летний пассажир, который попросил мужчину оставить девушку в покое. На это 41-летний мужчина начал проявлять агрессию и напал на молодого человека. Водитель автобуса увидел эту ситуацию, вмешался и сдерживал агрессивного пассажира до прибытия помощи. Полицейский патруль доставил мужчину в следственный изолятор. Более подробные обстоятельства происшествия выясняются», - рассказал Шмидт.
Репортер Канала 7 добавил, что в патрульной машине был составлен протокол, там же сняли побои. «Я отправился домой. Чувствую сейчас себя нормально, легкое головокружение, но ничего не сломано, все цело. Есть несколько синяков по телу», - описал он свое состояние, добавив шутливо, что само обидное, если не сможет работать, то кто тогда будет делать новости.
Мы уточнили у коллеги, защищал ли он девушку, как значится в комментарии полиции, на что он ответил, что вышло так, что он взял удар на себя. «Я не то чтобы специально защищал девушку, как я уже сказал, я был в наушниках, когда мужчина к ней, как оказалось, приставал, это я понял по ходу дела, и так получилось, что я взял удар на себя», - отметил Герман Аверьянов.
Когда Rus.Postimees общался с Германом, молодой человек все еще испытывал сильные эмоции, выброс адреналина. « Да, руки дрожат. Боли я не почувствовал. Один мужчина подошел ко мне и спросил, в порядке ли я, я ответил, что да – он был удивлен, - подытожил журналист. - Ну а первое, о чем я подумал, когда пошел домой: "Боже, какой сумасшедший день"».