В тяжелой аварии погиб 76-летний мужчина

Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. По данным полиции, в 22.00 вечера в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Ваймыйза волости Мярьямаа произошло столкновение автомобилей Opel и BMW.

По словам начальника отделения полиции Центральной Эстонии Раймонда Инноса, по предварительным данным, авария произошла, когда автомобиль Opel, следовавший по дороге Ваймыйса – Кырветагузе, собирался повернуть налево на дорогу Таллинн-Пярну-Икла – в этот момент в него врезался автомобиль BMW, ехавший из Таллинна.

«76-летний мужчина, управлявший автомобилем Opel, который находился в машине один, к сожалению, получил в результате аварии серьезные травмы и скончался на месте происшествия», – сказал начальник отделения.

48-летний мужчина, находившийся за рулем BMW, и сидевший рядом с ним 41-летний мужчина были осмотрены машиной скорой помощи на месте происшествия, никто из них не пострадал.

«Полицейский патруль установил на месте происшествия, что водитель BMW употреблял алкоголь. Все точные обстоятельства происшествия будут выяснены в рамках возбужденного уголовного дела», – добавил Иннос.