В Пайде в очередной раз пройдет Фестиваль мнений

Участники публичных обсуждений рассмотрят различные аспекты готовности Эстонии к чрезвычайным ситуациям, от сеяния паники до развития космического интернета и вопросов частной собственности. Об этом сообщили в оргкомитете мероприятия.

Дискуссии касаются вопросов, что хорошо, а что нет при подготовке к кризисам, а также насколько можно полагаться на государство и что нужно делать самому? В течение двух дней эксперты из разных областей подробно рассмотрят множество вопросов, связанных с кризисами и безопасностью.

В пятницу все три дискуссии будут организованы Министерством внутренних дел. В первом обсуждении темы «Какую роль волонтеры внутренней безопасности играют в обществе в разрешении кризисов?» руководитель объединения помощников полиции Йоханна Леннард, глава НКО Соседский дозор Марек Вяльяри и исполнительный директор Союза спасателей Эстонии Пия Каллас обсудят вопрос о том, как добровольцы могут способствовать обеспечению безопасности своих общин и насколько важна их помощь в функционировании гражданской защиты.

На дискуссии «Дети мудры» слово получат дети и молодежь, которые расскажут о том, как правильнее всего вести себя в кризисных ситуациях и что нужно делать.

В заключительном обсуждении в пятницу на тему «Своевременное уведомление об угрозе или сеяние паники» предстоит рассмотреть вопрос о том, создает ли кризисные учения уверенность и готовность у людей, или разговоры об этом имеют противоположный эффект и вызывают страх.