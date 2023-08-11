В Пайде в очередной раз пройдет Фестиваль мнений

11 и 12 августа в Пайде состоится ставший уже традиционным Фестиваль мнений, в центре внимания которого на этот раз будут дискуссии по теме «Кризис и безопасность».
Участники публичных обсуждений рассмотрят различные аспекты готовности Эстонии к чрезвычайным ситуациям, от сеяния паники до развития космического интернета и вопросов частной собственности. Об этом сообщили в оргкомитете мероприятия.
Дискуссии касаются вопросов, что хорошо, а что нет при подготовке к кризисам, а также насколько можно полагаться на государство и что нужно делать самому? В течение двух дней эксперты из разных областей подробно рассмотрят множество вопросов, связанных с кризисами и безопасностью.
В пятницу все три дискуссии будут организованы Министерством внутренних дел. В первом обсуждении темы «Какую роль волонтеры внутренней безопасности играют в обществе в разрешении кризисов?» руководитель объединения помощников полиции Йоханна Леннард, глава НКО Соседский дозор Марек Вяльяри и исполнительный директор Союза спасателей Эстонии Пия Каллас обсудят вопрос о том, как добровольцы могут способствовать обеспечению безопасности своих общин и насколько важна их помощь в функционировании гражданской защиты.
На дискуссии «Дети мудры» слово получат дети и молодежь, которые расскажут о том, как правильнее всего вести себя в кризисных ситуациях и что нужно делать.
В заключительном обсуждении в пятницу на тему «Своевременное уведомление об угрозе или сеяние паники» предстоит рассмотреть вопрос о том, создает ли кризисные учения уверенность и готовность у людей, или разговоры об этом имеют противоположный эффект и вызывают страх.
Субботний раунд дискуссий о кризисе и безопасности откроет Министерство региональных дел и сельского хозяйства, которое возглавит дискуссия на тему «Является ли продовольственная безопасность заботой только предприятий?».
Кому это на самом деле нужно и что нужно сделать для обеспечения безопасности продовольственного снабжения по всей Эстонии, обсудят заместитель канцлера Министерства региональных дел и сельского хозяйства Ало Аасма, руководитель отдела экономического развития и предпринимательства RAKE Мати Мытте, председатель правления Coop Eesti Keskühistu Райнер Рохтла и член правления Nordic Milk Юло Рокки.
Командующий Кайтселийта Рихо Ухтеги, Кейт Тараканов из Сил обороны, председатель женского отделения Кайтселийта Айри Руминг, генеральный директор Департамента оборонных ресурсов Ану Раннавески и предприниматель Ильмар Рааг в 16 часов примут участие в дискуссии «Какова наша готовность к государственной обороне?». Они обсудят, среди прочего, тему готовности населения Эстонии к военной обороне страны, проанализируют, насколько хорошо работает система резервистов.
Организаторами дискуссий являются Министерство внутренних дел, Министерство региональных дел и сельского хозяйства, Департамент оборонных ресурсов, юридическая фирма RASK и Фонд Интернет Эстонии. Всего за два дня фестиваля пройдет семь тематических дискуссий.