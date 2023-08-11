Установивший мощный личный рекорд Виктор Морозов завоевал золото чемпионата Европы!

Морозов мощно начал выступление в финале. Уже на первом прыжке он установил личный рекорд с результатом 16,20. Его предыдущим рекордом была отметка 16,13 в Калифорнии в прошлом году.

На втором прыжке спортсмен улучшил результат – 16,45. Это стало лучшим результатом Европы в возрастном классе U20, кроме того, морозов своим результатом установил и рекорд Эстонии в этом же классе. Ранее рекорд принадлежал Игорю Сюнину – в 2009 году он прыгнул 16,21.

После второго прыжка Морозов по-прежнему оставался лучшим и обеспечил себе золотую медаль. На втором месте болгарин Божидар Сарабоюков (16,25), третье место у болгарина Лачезара Валчева (16,16).