В РФ началось судебное следствие по делу об убийстве эстонских школьниц в 1989 году

Они приехали в столицу СССР весной 1989 года, а через несколько дней их тела нашли в лесу со следами насилия, пишут «Известия».

На скамье подсудимых — 57-летний Дмитрий Захаров. Он признался, что в 1989 году вместе с подельниками задушил девочек, чтобы скрыть другое преступление. Захарова изобличили 33 года спустя благодаря генетической экспертизе. В суде он заявил, что в глубине души все эти годы боялся такого поворота событий. Родители одной из девочек живы, но просить прощения у них подсудимый не стал. В 1989 году за двойное убийство его могли приговорить к смертной казни, теперь же ему грозит до 15 лет, пояснили юристы.

17-летние школьницы из Таллина Эда Эйкла и Криста Сарап приехали в Москву на поезде утром 29 марта 1989 года. Они хотели погулять по столице СССР и посетить выставки — девушки мечтали стать художницами. А уже через несколько дней их нашли мертвыми в лесном массиве парка «Лосиный Остров».

Выйти на след подозреваемого следователи тогда не смогли. И лишь в конце 2022 года возобновленное расследование дало результат. Обвинение предъявили 57-летнему Дмитрию Захарову, многократно судимому за мошенничество. Одежда Эды и Кристы со следами ДНК их убийцы хранилась у следователей все эти годы. Однако в конце прошлого века технологии не позволили установить, кому они принадлежат.

Следствию пришлось провести колоссальную работу, чтобы установить подробности всеми забытого преступления, рассказала следователь по особо важным делам московского ГСУ Евгения Башаева. Следователи связались с родителями Эды, они живут в Таллинне.

«Мы поговорили с ними по телефону. Они были в шоке, когда мы сказали им, что нашли преступников. Думаю, что за эти 34 года они давно потеряли надежду узнать, что же на самом деле случилось с их дочерью», — рассказала следователь.

В рамках предварительного следствия была выявлена причастность к совершению преступления еще двух соучастников обвиняемого, однако они скончались в 1999 и 2012 годах.