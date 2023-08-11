Время или деньги ⟩ Современные методы борьбы с лихачами могут стать новой нормой уже в этом году

В мае 2021 года Рийгикогу утвердил закон, позволяющий устанавливать 45-минутную остановку для успокоения для водителя, превысившего скорость до 20 км/ч. Департамент полиции и погранохраны пока не смог полностью реализовать новую возможность на практике. По-прежнему ведется подготовка и проводятся «пробные дни».

В начале этой недели столичные полицейские вновь проводили эксперименты: в течение двух дней из тридцати водителей, превысивших скоростной режим, чуть больше половины, то есть 18 водителей, воспользовались возможностью успокоиться. «Остановка для успокоения не предлагалась тем, у кого ранее были действующие наказания или чья скорость превышала 20 км/ч», - пояснил Postimees руководитель группы службы надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Марек Вяхи.