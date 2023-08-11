В начале недели полиция вновь проверила, как водители, превысившие скорость, принимают так называемые остановки для успокоения. Возможность, которая прописана в законе уже два года, планируется начать использовать регулярно еще в этом году.
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Время или деньги ⟩ Современные методы борьбы с лихачами могут стать новой нормой уже в этом году
В мае 2021 года Рийгикогу утвердил закон, позволяющий устанавливать 45-минутную остановку для успокоения для водителя, превысившего скорость до 20 км/ч. Департамент полиции и погранохраны пока не смог полностью реализовать новую возможность на практике. По-прежнему ведется подготовка и проводятся «пробные дни».