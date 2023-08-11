От дочери Тутберидзе и ее партнера Глеба Смолкина потребовали вернуть все награды и заработанные в России деньги

Накануне они выступили на турнире Lake Placid Ice Dance International и набрали в сумме за два танца 191,8 балла, завоевав тем самым первые золотые медали за Грузию. Второе место заняли американцы Уна и Гейдж Браун (180,66; 75,26 + 105,40), на третьей строчке расположились их соотечественники Ева Пейт и Логан Бай (177,95; 72,78 + 105,17).

Смена гражданства спровоцировала огромный скандал в России, но сейчас он вспыхнул с новой силой. Дошло до того, что от спортсменов потребовали вернуть все завоеванные награды и заработанные средства плюс компенсировать расходы на подготовку в сезоне-2022/23.

Сами фигуристы прокомментировали изданию «Спорт-Экспресс», что вернули все, что только возможно и теперь не обязаны ни перед кем отчитываться – размер возвращенной суммы остался неизвестным.

«Деньги на наше проживание, тренировки, командировки за рубежом действительно не выделялись. Это был наш выбор — тренироваться в другой стране. Мы вернули зарплату, которую нам установили после Олимпиады, суммы за страховки, экипировку, которые на нас было потрачены за 2022–2023 годы. Теперь мы точно ничего и никому не должны», — отметил спортсмен.