Медсестры, возвращающиеся в профессию, смогут получить подъемное пособие: его размер впечатляет

«Появление пособия поможет мотивировать медсестер, которые работали в других сферах, вернуться в систему здравоохранения и выбрать работу за пределами крупных городов. На начальном этапе планируется выплачивать пособие медсестрам, переезжающим в Ида-Вирумаа, где их нехватка ощущается наиболее остро, - отметила министр здравоохранения Рийна Сиккут. – Это первый шаг в решении проблемы нехватки медсестер в регионе. В дальнейшем мы надеемся распространить эту меру поддержки на другие регионы. Возвращение медсестер в сектор здравоохранения, наряду с увеличением числа учебных мест, будет способствовать тому, чтобы привлечь в сектор столь необходимых специалистов».

По словам президента Союза медсестер Эстонии Аннели Каннус, для объединения очень важна эта инициатива. «Конечно, мы надеемся на ее значительное расширение, поскольку больницы очень ждут возвращения в здравоохранение обученных медсестер. Вакантные места в центрах семейной медицины смогут пополнить опытные медсестры разных специализаций, поэтому мы предлагаем распространить подъемное пособие на специализированных медсестер, желающих внести свой вклад в сектор первичной медицинской помощи», – сказала Каннус.